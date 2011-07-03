به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی شامگاه شنبه در نشستی که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شد افزود: پس از بررسی دقیق مستندات هیئت داوران که متشکل شده از نمایندگان خانه صنعت و معدن استان اصفهان، سازمان صنایع و معادن استان و روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن مربوطه تشکیل شدو پس از جمع بندی ارزیابی های داروران واحد های نمونه و ممتاز انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه اگر واحد صنعتی و یا معدنی بیش از سه بار جزو واحدهای نمونه صنعتی شناخته شده باشد در شاخصه های ارزیابی جزو واحد های ممتاز است، اضافه کرد: فولاد مبارکه در گروه فلزات اساسی و سیمان سپاهان در گروه کانی غیر فلزی جزء واحد های ممتاز شدند و همچنین واحد فراکوش سپاهان نیز در گروه پژوهش جزو واحدهای نمونه کشوری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ملاکهای ارزیابی انتخاب واحد های نمونه از سوی وزارتخانه در غالب فرم و معیارهای مشخصی تبیین و اطلاع رسانی در این خصوص از طریق سایت خانه صنعت و معدن و پیام کوتاه انجام شد.

سهل آبادی با بیان اینکه آخرین مدت ارسال فرم واحدهای نمونه تا پایان اردیبهشت امسال بود خاطرنشان کرد: واحد هایی که فرمهای در خواستی را تا این مدت فرستاده بودند برای ارزیابی در واحد های کشوری ارسال شدند.

وی تصریح کرد: واحدهایی که فرم های آنها پس از موعد مقرر ارسال شد فقط در واحدهای استانی ارزیابی شدند.

رئیس خانه صنعت ومعدن استان اصفهان با بیان اینکه در انتخاب واحد نمونه، شاخصه های مربوط به سالهای 88 و 89 مقایسه شدند، افزود: آمار و اطلاعات سال 89 بر حسب پیشرفت آنها نسبت به سال 88 ارزیابی و همچنین ترازنامه های مالی و مستندات آن نیز بررسی شد.

سهل آبادی گفت: فرم واحدهای نمونه ارزیابیها بر اساس میزان کل فروش، سودعملیاتی قبل از کسر مالیات، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، سرمایه ثبت شده، هزینه انرژی مصرفی و افزایش اشتغالزایی است.

وی از دیگر ملاکهای ارزیابی را هزینه تحقیق و نوآوری، هزینه آموزش نیروی انسانی، ارزش موجودی انبار و کالای ساخته شده، میزان کل صادرات، تعداد مراکز خدمات پس از فروش، مدت زمان گارانتی محصول عنوان کرد.

سهل آبادی خاطر نشان کرد: تعداد کل کارکنان (براساس فهرست بیمه شدگان)، تعداد کارکنان با درجه دکتری، تعداد کارکنان با درجه لیسانس وفوق لیسانس، تعداد کارکنان با درجه دیپلم و کاردانی، تعداد کارکنان با تحصیلات کمتر از دیپلم نیز از ملاک های دیگر ارزیابی هاست.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان خاطرنشان کرد: عضویت در مجامع و تشکلها، عضویت در بورس و گواهینامه های معتبر کیفیت محصول نیز در این ارزیابی مد نظر قرار گرفته شده اند.

سهل آبادی با مثبت ارزیابی کردن برنامه های هفته صنعت و معدن در استان اصفهان گفت: در این هفته به صورت نمادین مراسم درختکاری در شهرک سجزی با عنوان "صنعت و معدن و حفاظت از محیط زیست" انجام می شود.