مسابقات قرآن مسلمانان جهان را بهم پیوند می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی با بیان این مطلب گفت: ایران با برگزاری مسابقات بین المللی توانسته در راستای توجه به قرآن به ویژه در زمینه قرائت، تفسیر و حفظ وجهه بالایی را در سطح بین المللی بدست آورد .

وی ادامه داد: ما با شرکت در مسابقات بین المللی سایر کشورها و نیز برگزاری مسابقات بین المللی در داخل کشور به تمام دنیا نشان داده ایم که انقلاب ما یک انقلاب اسلامی نشأت گرفته از تعالیم قرآن است.



وی با اشاره به اینکه بیشترین هجمه های دشمن درباره قرآن است یادآور شد: بیشترین هجوم دشمن به کشورهای اسلامی از طریق قرآن و اهانت به کتاب آسمانی است که با مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر این دشمنی ها باعث بیداری کشورها در برابر انحرافات شده است.



استاندار البرز با ذکر این موضوع که قرآن زبان مشترک حکومت امام عصر و پیوند دهنده انسان با خداوند است افزود: قرآن پیوند دهنده همه انسانها به یکدیگر است و جوامع مسلمان در سراسر دنیا برای تشکیل حکومت جهانی راهی به جز آموزش و عمل به قرآن ندارند و این مسابقات نیز به دلیل پرداختن به زبان مشترک مسلمانان یعنی قرآن ، عاملی برای پیوند آنها به حساب می آید.



وی تأکید کرد: هر چند هزینه هایی که ما برای مسابقات قرآنی صرف می کنیم مانند مسابقات ورزشی نبوده و اینکه همه توفیقات قرآنی جامعه ما نیز تنها مربوط به مسابقات بین المللی نیست اما همین که به این بهانه تبادلات فرهنگی میان مسلمانان کشورهای مختلف انجام می شود ، برکات مثبتی را در دنیا به همراه خواهد داشت.