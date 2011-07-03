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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

بن طاهر:

مردم تونس ظلم ستیزی را مدیون برکات قرآن هستند

مردم تونس ظلم ستیزی را مدیون برکات قرآن هستند

قاری تونسی شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن، ظلم ستیزی و عدالت خواهی مردم تونس را مدیون برکات قرآن دانست و گفت: انقلاب تونس باعث وحدت بیش از پیش جوامع اسلامی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی بن الطاهر التوسی قاری شرکت کننده تونسی، انقلاب تونس را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: انقلاب تونس باعث وحدت بیش از پیش جوامع اسلامی شده است. مردم در این انقلاب به دنبال سرنگونی نظام مافیایی و ظالم حاکم بر کشور تونس بودند و پس از پیروزی از عبودیت شیطان رهایی یافتند و به عبودیت خداوند درآمدند ، بنا به فرمایشات قرآن، خداوند ستمگران را از جایی که هیچ گاه فکرش را نمی کردند عذاب می دهد و سرکوب می کند.

 
این قاری پس از به یاد آوردن شهدای جوان تونس اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: ما برای وضعیت فعلی 250 شهید جوان را هدیه کردیم.
 
این قاری کشور تونس در ادامه تصریح کرد: وقوع انقلاب تونس باعث افزایش وحدت میان جامعه اسلامی شد و از مصادیق آن می توان به نقش مردم تونس در مبارزات مردم لیبی و پذیرایی مردم تونس از مهاجران کشور لیبی در زمان جنگ داخلی این کشور اشاره کرد.
 
بن الطاهر التوسی گفت: مردم تونس ظلم ستیزی و عدالت خواهی را مدیون برکات قرآن هستند انقلاب تونس ادامه خواهد داشت و ما از امروز تا ابد در یک دست پرچم انقلاب تونس و در دست دیگر پرچم انتظار آقا امام زمان را خواهیم داشت.
کد مطلب 1349800

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