مردم تونس ظلم ستیزی را مدیون برکات قرآن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی بن الطاهر التوسی قاری شرکت کننده تونسی، انقلاب تونس را برگرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: انقلاب تونس باعث وحدت بیش از پیش جوامع اسلامی شده است. مردم در این انقلاب به دنبال سرنگونی نظام مافیایی و ظالم حاکم بر کشور تونس بودند و پس از پیروزی از عبودیت شیطان رهایی یافتند و به عبودیت خداوند درآمدند ، بنا به فرمایشات قرآن، خداوند ستمگران را از جایی که هیچ گاه فکرش را نمی کردند عذاب می دهد و سرکوب می کند.

این قاری پس از به یاد آوردن شهدای جوان تونس اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: ما برای وضعیت فعلی 250 شهید جوان را هدیه کردیم.

این قاری کشور تونس در ادامه تصریح کرد: وقوع انقلاب تونس باعث افزایش وحدت میان جامعه اسلامی شد و از مصادیق آن می توان به نقش مردم تونس در مبارزات مردم لیبی و پذیرایی مردم تونس از مهاجران کشور لیبی در زمان جنگ داخلی این کشور اشاره کرد.

بن الطاهر التوسی گفت: مردم تونس ظلم ستیزی و عدالت خواهی را مدیون برکات قرآن هستند انقلاب تونس ادامه خواهد داشت و ما از امروز تا ابد در یک دست پرچم انقلاب تونس و در دست دیگر پرچم انتظار آقا امام زمان را خواهیم داشت.