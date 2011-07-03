به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از دست اندرکاران بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی صبح روز یکشنبه 8 تیر ماه در سرای اهل قلم برگزار شد.

قبادی: نمایشگاه امسال کتاب بی‌حاشیه ترین نمایشگاه بود

در ابتدای این مراسم حمید قبادی معاون اجرایی نمایشگاه کتاب با اشاره به اینکه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مهمترین و بزرگترین رویدادای است که موجب ایجاد همدلی و مشارکت میان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کشور می‌شود، گفت: 70 نهاد و سازمان و دستگاه در برگزاری نمایشگاه کتاب در سال جاری مشارکت داشته‌اند که کمتر نمونه‌ای به گستردگی آن را می‌توان در کشور مشاهده کرد.

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب ایجاد کننده وحدت فرهنگی در کشور است و در این وحدت فرهنگی برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که قبل از حضور در محل نمایشگاه، در زمان حضور و پس از هر روز کاری مخاطبان نمایشگاه بتوانند به سهولت نسبت به این واقعه اطلاع کسب کرده و امینت عمومی و سهولت در استفاده از نمایشگاه را حس کنند.

قبادی همچنین افزود: در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب به استعداد یک شهر چند صد هزار نفره امکانات در محل نمایشگاه متمرکز می‌شود که پیش‌بینی زیر ساخت‌های مورد نیاز برای آن نیازمند فراهم آمدن کمک همه دوستان است.

معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران با تشکر ویژه از شواری اسلامی شهر تهران و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی آن در برگزاری نمایشگاه ابراز داشت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال جاری بی‌حاشیه ترین دوره خود را پشت سر گذاشت.

در ادامه این مراسم فتح‌الله تیموری معاون عملیات سازمان آتش نشانی هم با اشاره به وجود مشکلات همیشگی از حیث اطفاء حریق در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت: در ایام نمایشگاه 250 پرسنل عملیاتی از بدنه نمایشگاه جدا شده و به مدت 30 روز قبل، حین برگزاری و بعد از آن به فراخور موقعیت در محل نمایشگاه مستقر بودند.

وی همچنین تاکید کرد: تجهیزات اطفاء حریق در نمایشگاه کتاب امسال از تجهیزات بسیاری از مجموعه‌های استانی ما نیز بیشتر بود.

زنگنه: مراجعه مردم به پلیس در این دوره از نمایشگاه به یک سوم دوره‌های قبل کاهش یافت

سرهنگ زنگنه فرمانده حفاظت فیزیکی یگان‌های انتظامی کشور نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به تقسیم نمایشگاه در این دوره میان 6 گروه انتظامی گفت: در هر یک از این شش بخش دو ایستگاه پلیس با حداقل چهار نیرو حاضر بودند.

وی ادامه داد: 150 نفر نیروی تخصصی از پلیس راهور تهران نیز در این دوره برای حل معضل ترافیک نمایشگاه در این مکان حاضر بودند که موجب شد در این دوره ترافیک کمتر از سایر دوره‌ها به چشم بیاید.

زنگنه همچنین از چاپ 50 هزار نسخه بروشور اطلاع رسانی انتظامی در نمایشگاه کتاب امسال خبر داد و گفت: این بروشورها از طریق مبادی ورود و خروج نمایشگاه و نیز ایستگاه‌های پلیس به مردم ارائه شد.

وی تاکید کرد: در این دوره از نمایشگاه کتاب مراجعه مردم به پلیس به دلیل امنیت حاکم بر نمایشگاه به یک سوم دوره‌های قبل کاهش یافت که تاکنون بی سابقه بوده است.

دری: برای هر روز نمایشگاه سناریو داشتیم

بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه هیچ نهادی در تهران بزرگ نبوده است که در برگزاری نمایشگاه با مجموعه معاونت همکاری نداشته باشد، اظهار کرد: جدای از نهادهایی که در این مراسم از آنها نام برده می‌شود، مجموعه‌هایی نیز در برگزاری نمایشگاه همکاری کرده‌اند که تا کنون نامی از آنها برده نشده است.

دری در ادامه با بیان اینکه «در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب هر شب جلسات کاری با مسئولین نمایشگاه در محل مصلی برگزار شده است» گفت: هر چند که از کلام همکاران می‌فهمیدم که از برگزاری این جلسات به دلیل سختی کار رضایت ندارند اما ما بر اساس برنامه‌ریزی‌مان برای هر روز نمایشگاه برنامه و سناریو داشتیم و این جلسات به ما کمک کرد تا سناریوی روز بعدمان را بتوانیم بر اساس اتفاقات افتاده در هر روز پیش ببریم.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری 10 جلسه کاری شبانه در نمایشگاه گفت: بسیاری از مشکلاتی که در نمایشگاه به وجود نیامد حاصل این جلسات بود.

وی در ادامه با طرح این سوال که چرا به نمایشگاه کتاب نیازمند هستیم، اظهار کرد: نشر در کشور ما چهار رکن دارد که اولین آن تولید علم و دانش است. یک کتاب وقتی قابلیت عرضه شدن دارد که نویسنده آن بتواند به شکلی فاخر برای ایجاد آن زمان صرف کند. رکن دوم نشر نیز قالب عرضه آن است که مکمل عرصه تولید اثر است و این دو رکن برای تقویت شدن نیازمند حمایت مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

دری افزود: شکل عرضه کتاب نیز رکن سوم نشر در کشور است که هموراه در وزارت راشاد مورد بحث بوده است و باید مورد ارزیابی جدی قرار بگیرد اما به فرض حل تمامی مشکلات آن رکن چهارم نشر که مصرف کننده است را نیز نباید فراموش کنیم.

وی تإکید کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران محلی است قدرت و ضعف این چهار رکن را به نمایش می‌گذارد و ارزیابی آن نیز ارزیابی قدرت رشد ما در این چهار رکن است.

برگزاری سه جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه 91

دری با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه بیت و پنجم کتاب افزود: ابداعات و ابتکارات و مطالبات مقامات و فرهیختگان کشور در برگزاری نمایشگاه در این جلسات بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم به آنها جامعه عمل بپوشانیم.

رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب همچنین با اشاره به اینکه در این دوره از نمایشگاه شعرا توسعه معرفت دینی و بصیرت فرهنگی سرلوحه معاونت فرهنگی بوده است، گفت: نمایشگاه امسال بی‌حاشیه ترین نمایشگاه در طول زمان برگزاری آن بود و سعی کردیم قبل از ارائه خدمات، خودمان را درگیر هیچ حاشیه‌ای نکنیم.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم با بیان اینکه «کمتر رویدادی مانند نمایشگاه کتاب را می‌توان در کشور یافت که تمامی شخصیت‌های کشوری و فرهنگی در آن حضور به هم رسانند» گفت: مسئله نمایشگاه کتاب با توجه به ابعاد داخل و برون مرزی آن یک مساله فرابخشی و فرادستگاهی است و باید همکان برای رخ دادنش دست به دست هم بدهند.

وی با اشاره به حدیثی از رسول اکرم (ص) افزود: کسانی‌ که اهل ایمان باشند پاداششان نزد خداوند تمام ناشدنی است و چه عمل صالحی از این بالاتر که فضای مطالعه را در کشور افزایش دهیم و به نویسندگان و ناشران خدمت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ارزش قلم به اندازه‌ای است که خداوند به آن سوگند یاد کرده است به ابعاد گسترده مالی در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: فروش کتاب در نمایشگاه امسال بالغ بر 170 میلیارد تومان بود که نزدیک به 25 درصد از کل فروش سالانه کتاب را شامل می‌شود و این مساله جای تقدیر دارد.

حسینی همچنین تاکید کرد: این حضور و استقبال مردم از نمایشگاه کتاب نشان‌دهنده عظمت مردم کشور ما در جهان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: نمایشگاه کتاب مرکز رقابت میان اهل قلم و اندیشه است و این خود باعث ارتقاء کیفیت را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه «در شرایط مساوی قطعاً مردم کتاب‌های مفید را بیشتر انتخاب خواهند کرد» گفت: تشکیل سالن ویژه معرفی آثار برگزیده جشنواره‌های ادبی سال تجربه موفقی در این زمنیه بود که باید در سال بعد با کیفیت بالاتری مورد استقبال قرار بگیرد.

حسینی با اشاره به ربع قرن برگزاری نمایشگاه کتاب در سال آینده، افزود: باید تمام تجربیات بیست و چهار سال برپایی نمایشگاه کتاب را برای برپایی نمایشگاه سال آنیده به کار ببندیم و همه به دنبال کار باشیم و نه حاشیه. ما نقد سازنده را می‌شنویم و به کار می بندیم اما گوشمان بدهکار حاشیه نیست.