به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیمز جفری" سفیر آمریکا در بغداد با تقاضای این بودجه هنگفت تاکید کرد: اهمیت ارائه این بودجه در کمک به توسعه عراق است، کشوری که می تواند بخش خوبی از نیازهای جهانی به انرژی را برطرف کند.

سفیر آمریکا با اشاره به تقاضای بودجه 6.2 میلیارد دلاری خود، اظهار داشت: با توجه به اهمیت عراق و میزان سرمایه گذاری که ما در این کشور داشته ایم، تقاضای این بودجه کامل توجیه پذیر است.

وی تاکید کرد: عراق در نظر دارد صادرات نفت خود را در سال آتی 27 درصد افزایش دهد. این کشور هم اکنون روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت صادر می کند که در پنج سال آینده این میزان تولیدات به 4 تا 6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.



سفیر آمریکا در بغداد

جفری افزود: هیچ کشور دیگری در جهان نمی تواند 2 میلیون بشکه به تولید روزانه نفت خود اضافه کند و این افزایش تولید تاثیر بسزایی بر قیمت نفت می گذارد. البته عراق می تواند به منبع مهمی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا تبدیل شود به ویژه اینکه گاز صادراتی از آذربایجان کافی نیست و برای فراهم شدن شرایط صادرات گاز از ترکمنستان نیز سالهای طولانی لازم است.

سفیر آمریکا در بغداد همچنین بار دیگر با تکرار ادعاهای همیشگی درباره ایران، مهمترین نگرانی خود در قبال ثبات در عراق را از گروههای تندرو شیعه وابسته به ایران عنوان کرد.

منابع آگاه همچنین از طرح سفارت آمریکا در بغداد (بزرگترین سفارتخانه جهان) برای دوبرابر کردن تعداد کارکنانش در سال 2012 خبر می دهند، مسئله ای که تعداد کارکنان این سفارتخانه را به 16 هزار نفر در سال آینده می رساند. گفته می شود با توجه به خروج 50 هزار نظامی آمریکایی تا پایان امسال از عراق افزایش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد در راستای انجام برخی ماموریتهایی است که تاکنون نظامیان انجام می دادند.