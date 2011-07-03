به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کنفرانس "ابتکار ملی برای آینده سوریه" امروز با مشارکت 200 نفر از شخصیت های ملی مستقل و مخالف در دمشق برگزار می شود.

در این کنفرانس که قرار بود 2 ماه پیش برگزار شود اعضای سابق پارلمان، صاحبنظران و شخصت های مخالف همچون "میشل کیلو"، "عارف دلیله" و "سهیر الاتاسی" حضور خواهند داشت.

در پایان این کنفرانس بیانیه مشترکی صادر خواهد شد که بیانگر نظرات کارشناسان و همسو با افکار جوانان معترض سوری است. همچنین پیش بینی می شود یک کمیته پیگیری متشکل از حاضران در کنفرانس تشکیل شود.

خاطرنشان می شود سوریه از 15 مارس تاکنون شاهد اعتراضات مردمی با هدف انجام اصلاحات سیاسی و قانونی در این کشور است.