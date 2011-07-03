ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین ظرفیت مربوط به گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است به طوریکه بیش از 200 هزار نفر در رشته های مرتبط با این گروه پذیرفته خواهند شد.

وی اظهار داشت: از تعداد کل ظرفیتهای تعیین شده برای کنکور امسال، ظرفیت پذیرش در دوره روزانه دانشگاهها 90 هزار نفر است و 30 هزار نفر نیز در دوره شبانه پذیرفته می شوند.

خدایی خاطرنشان کرد: سایر ظرفیت ها نیز به دوره های پیام نور و غیرانتفاعی اختصاص دارد.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند.