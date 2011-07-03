ایران 840 هزار بشکه میعانات گازی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم اسلامی درباره آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی و سایر محصولات گازی در پالایشگاه فجر جم در خرداد ماه امسال، گفت: در این مدت بیش از دو میلیارد و 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این واحد پالایشگاهی تولید و به شبکه سراسری تزریق شده است.

مدیر عامل پالایشگاه فجرجم با تاکید بر اینکه در سومین ماه فصل بهار 840 هزار بشکه میعانات گازی از طریق پایانه گازی بندر سیراف به بازارهای جهانی صادر شده است، تصریح کرد: همچنین در این مدت 882 تن پروپان در پالایشگاه فجر جم تولید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید این محصول گازی حدود 9 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت انجام تعمیرات اساسی و دوره ای پالایشگاه فجرجم، توضیح داد: تعمیرات اساسی این واحد پالایشگاهی فروردین ماه سالجاری آغاز و پیش بینی می شود این عملیات تا پایان شهریور ماه به پایان برسد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون تعمیرات اساسی چهار واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه به پایان رسیده است، بیان کرد: این پالایشگاه هشت واحد شیرین سازی دارد که تعمیرات اساسی همه این واحد ها تا پایان شهریور به اتمام برسد.

به گزارش مهر، در حال حاضر پالایشگاه گاز فجر جم به عنوان بزرگترین پالایشگاه گازی کشور تامین حدود 25 تا 30درصد گاز مصرفی کشور را بر عهده دارد.

پالایشگاه گاز فجر جم ظرفیت تولید 110 میلیون متر مکعب استاندارد گاز طبیعی در روز را دارد که سال گذشته این رقم به 111 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.