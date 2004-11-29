اكثر خواسته هاي كليدي و اساسي ما در قطعنامه تامين شد//هيچ تعرضي به مساله سوخت ايران نشده است// پرونده ايران ديگر در دستور كار شوراي حكام نخواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر، حسين موسويان سخنگوي هيات كشورمان در نشست شوراي حكام در گفتگويي با شبكه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت اكثر خواسته هاي كليدي و اساسي ما در قطعنامه تامين شده يعني ما اصرار داشتيم بر اينكه در قطعنامه تعليق بايد به عنوان يك اقدام داوطلبانه براي اعتماد سازي باشد و نه الزام حقوقي و قانوني براي ايران كه اين عبارت عيناً در قطعنامه آمد دوم اينكه ما اصرار داشتيم پروتكل را تا زمانيكه مجلس شوراي اسلامي تصميم بگيرد بايد اجراي موقت آن هم بايد براي اعتماد سازي و داوطلبانه تلقي شود و در آن هيچ تعهدي شامل ايران نباشد. دراين موردهم در قطعنامه اين به صراحه اعلام شده است.

وي در ادامه اظهار داشت نكته بسيار اساسي و مهمي كه در اين قطعنامه است ايران براي اولين بار بعد از بحران هسته اي كه از تابستان 82 رخ داده با اين قطعنامه از دستور كار شوراي حكام خارج مي شود يعني در اجلاس بعدي پرونده ايران ديگر در دستور كار شوراي حكام نخواهد بود و موكول به اين خواهد شد كه مدير كل در مورد ابهامات كه دو مورد آلودگي و P2 مي باشد هر زماني كه رسيدگيها به اتمام رسيد گزارشي را در صورتي كه مقتضي بداند به شوراي حكام خواهد داد. اين يعني آغاز روند عادي سازي و بسته شدن كامل پرونده ايران را با اين قطعنامه ما مي توانيم محرز بدانيم عدم انحراف فعاليتهاي هسته اي ايران به سمت ساخت سلاح هسته اي در اين قطعنامه به رسميت شناخته شده است و اين بسيار مهم است كه بعد از يكسال و حدود هزار نفر روزبازرسي كه از تاسيسات هسته اي ايران انجام شده آژانس هم به شوراي حكام گزارش داد كه هيچ انحرافي در فعاليتهاي صلح آميز ايران وجود ندارد امروز در قطعنامه شوراي حكام به رسميت شناخت كه فعاليتهاي هسته اي ايران انحرافي ندارد و تا به امروز صلح آميز است.

موسويان اعلام كرد مكانيزم ماشه يا تهديد ارجاع به شوراي امنيت چه آشكار و چه پنهان ابداً در قطعنامه وجود نداشته است و تمام فعاليتهاي آژانس هم محرز است كه در چهارچوب پروتكل و پادمان خواهد بود و نه فراتر از آنها، يعني دسترسي هاي نامحدود و خارج از چهارچوب پروتكل از متن اوليه اين قطعنامه حذف شد و حق همه كشورها براي بهره مندي از برنامه هاي صلح آميز هسته اي به رسميت شناخته شد اينها از جمله مواضع اصولي ايران بود و در اين پنج روز در گفتگو با اروپائيها و غير متعهد ها و دهها تماس مكرر نهايتاً ديشب اصول مورد نظر ايران را در قطعنامه گنجاندند و امروز هم با اجماع به تصويب رسيد.

وي در پاسخ به اينكه آيا چهارچوبي براي بازرسي هاي آژانس مشخص شده است،اظهار داشت: بله در پيش نويس اوليه آمده بود ايران بايد اجازه دسترسي نامحدود به هر مكاني را اجازه دهد كه ما با آن به شدت مخالفت كرديم و دسترسي هاي نامحدود حذف شد و دسترسي ها در چهارچوب پروتكل و پادمان خواهد بود.

وي در پاسخ به اينكه فعاليت كشورمان در باره سوخت چگونه خواهد بود اعلام كرد كه هيچ تعرضي به مساله سوخت ايران نشده و بحثي در مورد چرخه سوخت ايران نيست فقط به توافق پاريس اشاره شده كه ايران به فعاليت هاي چرخه سوخت را براي دوره مذاكره با اتحاديه اروپا ، داوطلبانه و بدون اينكه الزام قانوني و حقوقي وجود داشته باشد به تعليق در آورد در اين قطعنامه هم صرفاً به داوطلبانه بودن تعليق و توافق پاريس اشاره شده است و از اين به بعد اروپائيها به تعهد خود مبني بر حمايت از ايران براي عضويت در چرخه بين المللي سوخت عمل كنند و ما منتظر ديگر تعهدات آنها از جمله اقتصادي، سياسي و امنيتي هستيم.

موسويان در باره 20 سانتريفيوژ گفت در اين خصوص هيچ بحثي صورت نگرفته ، آن يك مشكل تكنيكي بود و ما به آژانس اطلاع داديم كه اين سانتريفيوژها تحت نظارت آژانس خواهد بود و به هيچ وجه ما اجازه نخواهيم داد كه پلمب شود البته در مورد كم و كيف كار آنها در گروههاي كاري با اتحاديه اروپا در اين خصوص صحبت خواهيم كرد.