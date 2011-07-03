الهه رضایی مجری باسابقه تلویزیون درباره ویژگی‌های یک مجری در رادیو و تلویزیون گفت: مقوله اجرا در تلویزیون را از دو دیدگاه باید بررسی کرد، در نگاه نخست باید دید که مجری خوب از نگاه مردم چه کسی است و دارای چه ویژگی‌ها و صمیمت‌های تصویری با بیننده است و در نگاه دوم باید بررسی کرد که معیار انتخاب مجری از سوی مسئولان صدا و سیما چیست.

این مجری ادامه داد: این دو دیدگاه تفاوت‌های بسیار با یکدیگر دارند که در تعیین یک مجری خوب در تلویزیون بسیار موثر است؛ درواقع آنچه از نگاه مسئولان ارزش در حرفه اجرا محسوب می‌شود ممکن است از نگاه مخاطب ارزش نباشد و گرما به نوع اجرا نبخشد.

وی افزود: یک مجری در یک برنامه تلویزیونی می‌تواند با نوع اجرای خود سطح کیفی برنامه را تغییر دهد و با ارزش‌ترین برنامه از جهت محتوا را به یک برنامه کم محتوا تبدیل کند. متاسفانه اغلب مجریان تلویزیون از جهت بار محتوای مطالب کم‌بنیه هستند و مخاطبی که پای برنامه‌ها می‌نشیند آنقدر با هوش است که به درستی به نقاط ضعفی از این دست پی می‌برد.

رضایی در ادامه صحبت خود به تغییر معیار تلویزیون در انتخاب مجریان اشاره کرد و گفت: متاسفانه سیاست‌گذاری رسانه تلویزیون برای انتخاب مجری دستخوش تغییر شده است و معلوم نیست که برچه اساسی مجریان را انتخاب و بر چه مقیاسی بر نوع عملکرد آنها نظارت می‌کنند و درنهایت مشخص نیست که مسئولیت اجراهای بی محتوا بر عهده چه کسانی است.

وی گفت: به عنوان نمونه بسیار باب شده که مجریان برای برقراری ارتباط صمیمی با مخاطب دست به شوخی‌های بی‌محتوا و نادرست می‌زنند و به نوعی طنزهای سبک را جایگزین زیبایی کلام می‌کنند، متاسفانه این رفتار به کرات ادامه پیدا می‌کند البته تا اندازه‌ای مجریان در این امر بی تقصیرند چون الگوی مناسب برای تشخیص روش درست ندارند و چاه و راه اجرا را نمی‌دانند.

این مجری باسابقه برنامه‌های کودک در ادامه صحبت به ویژگی‌های یک مجری خوب اشاره کرد و گفت: یکی از معیارهای مهم در حرفه اجرا داشتن صدای خوب، فن بیان و تصویر مناسب است که اگر این سه معیار در یک فرد جمع شود می‌توان عنوان مجری خوب و با تجربه در تلویزیون را روی او گذاشت.

مجری محبوب برنامه‌های کودک در دهه 60 در ادامه نوع پوشش یک مجری را در جذب مخاطب مناسب دانست و گفت: نوع لباس و رنگ‌بندی مناسب با توجه به محتوای برنامه‌ای که روی آنتن می‌رود از مهمترین فاکتورهای ظاهری مجریان است که در گذشته درباره آن حساسیت بسیار از سوی مسئولان صورت می‌گرفت اما در حال حاضر چنین نیست.

رضایی در پایان صحبت خود وجود تهیه‌کننده حرفه‌ای در تولید یک برنامه را عامل مهمی در اجرای موفق دانست و گفت: اگر در تولید برنامه‌ها یک تهیه‌کننده خوب و عوامل حرفه‌ای حضور داشته باشند قطعا از مجری کاربلد دعوت به کار می‌کنند ولی متاسفانه در شرایط فعلی چنین نیست. در گذشته نه چندان دور در برنامه‌ "مردم ایران سلام" با اجرای آقای شهیدی‌فر این امر محقق شد.