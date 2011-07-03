به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه علیرضایی با بیان این مطلب گفت: اکنون 8 طرح در حوزه صنایع فولادی با ظرفیت 6 میلیون و 400 هزار تن از جمله فولاد سبزوار، فولاد تربت حیدریه، فولاد شرق کاوه، فولاد رشتخوار، فولاد سنگان، مجتمع ذوب رنگین خلیج فارس، مجتمع صنعتی معدنی توسعه ملی و مجتمع فولاد خراسان (شهرستان خواف) در حال اجراست.

وی افزود: در این زنجیره تولید فولاد، 8 طرح در زمینه تولید آهن اسفنجی (به ظرفیت 9 میلیون تن)، 4 طرح گندله سازی (به ظرفیت 6 میلیون و 100 هزار تن) و 2 طرح گندله سازی (به ظرفیت 10 میلیون و 340 هزار تن) اجرا می شود.

سرپرست سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در زمینه تولید کاشی و چینی بهداشتی در استان خراسان رضوی، اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری این طرح ها، یک هزار و 695 میلیارد ریال است.

علیرضایی با بیان اینکه با راه اندازی طرحهای سیمانی این استان، تولید سیمان این استان به 9 میلیون تن رسیده و زمینه صادرات آن به خارج فراهم خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر، طرح های توسعه سیمان شرق مشهد (تولید سیمان سفید) و سیمان جوین (تولید سیمان خاکستری) به ترتیب با ظرفیت 750 هزار تن و یک میلیون و 200 هزار تن اجرا می شود.

وی افزود: همچنین، سه طرح عظیم سیمانی شامل غرب آسیا (به ظرفیت 5/1 میلیون تن)، مجد خواف (یک میلیون تن) و سبزوار در حال پیشرفت بوده و طرح های دیگری نظیر فجر گناباد، بردسکن و فرجاد سبزوار در مرحله تهیه زیربناها است.

