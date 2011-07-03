ورزش بانوان نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح یکشنبه در دیدار با بانوان فوتبالیست عضو تیم ملی، حضور بانوان در این سطح از ورزش کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد.

وی ضمن تقدیر از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و حرکت فرهنگی ارزشمندشان و امتناع از انجام مسابقه بدون حجاب در کشور اردن برخورد رسانه ها را در تمجید از این حرکت را کمتر از حد تصور خواند.

طاهری همچنین با توجه به عدم حضور اسپانسرها با عنایت به رسانه ای نشدن و نبود انگیزه در بخش خصوصی و نداشتن ابزارهای تبلیغاتی در ورزش بانوان از مسولان خواست نسبت به سرمایه گذاری در ورزش بانوان اقدام کنند.

نماینده گرگان و آق قلا توجه به مشکلات خانواده های این دو ورزشکار گلستانی از قبیل مسکن را ضروری دانست.

گلستان حدود 90 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

