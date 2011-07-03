  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

حجت الاسلام طاهری:

ورزش بانوان نیازمند سرمایه گذاری است

ورزش بانوان نیازمند سرمایه گذاری است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس خواهان سرمایه گذاری بیشتر در ورزش بانوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح یکشنبه در دیدار با بانوان فوتبالیست عضو تیم ملی، حضور بانوان در این سطح از ورزش کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد.

وی ضمن تقدیر از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان و حرکت فرهنگی ارزشمندشان و امتناع از انجام مسابقه بدون حجاب در کشور اردن برخورد رسانه ها را در تمجید از این حرکت را کمتر از حد تصور خواند.

طاهری همچنین با توجه به عدم حضور اسپانسرها با عنایت به رسانه ای نشدن و نبود انگیزه در بخش خصوصی و نداشتن ابزارهای تبلیغاتی در ورزش بانوان از مسولان خواست نسبت به سرمایه گذاری در ورزش بانوان اقدام کنند.

نماینده گرگان و آق قلا توجه به مشکلات خانواده های این  دو ورزشکار گلستانی از قبیل مسکن را ضروری دانست.

گلستان حدود 90 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.
 

کد مطلب 1349830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها