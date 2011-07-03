رشته کارشناسی ارشد فرش در دانشگاه کاشان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رشته کارشناسی ارشد فرش برای نخستین بار در دانشگاه کاشان راه اندازی شد و ایجاد این رشته با تکیه بر سابقه و پتانسیل هنر قالیبافی در منطقه کاشان به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم رسیده است.

این رشته تحصیلی در سه گرایش مدیریت فرش، طرح و نقشه و رنگ‌آمیزی و مواد اولیه در دانشکده معماری و هنر این دانشگاه دانشجو می‌پذیرد.

هدف از ایجاد این رشته تحصیلی، تربیت استادان موردنیاز دوره‌های کارشناسی و کاردانی، تربیت کارشناس ارشد مدیریت برای فرش ایران در سه بخش دولتی، خصوص و تعاونی اعلام شده است.