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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

برای نخستین بار در کشور/

رشته کارشناسی ارشد فرش در دانشگاه کاشان راه اندازی شد

رشته کارشناسی ارشد فرش در دانشگاه کاشان راه اندازی شد

دانشگاه کاشان برای نخستین بار و با موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، رشته فرش را در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشته کارشناسی ارشد فرش برای نخستین بار در دانشگاه کاشان راه اندازی شد و ایجاد این رشته با تکیه بر سابقه و پتانسیل هنر قالیبافی در منطقه کاشان به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم رسیده است.

این رشته تحصیلی در سه گرایش مدیریت فرش، طرح و نقشه و رنگ‌آمیزی و مواد اولیه در دانشکده معماری و هنر این دانشگاه دانشجو می‌پذیرد.

هدف از ایجاد این رشته تحصیلی، تربیت استادان موردنیاز دوره‌های کارشناسی و کاردانی، تربیت کارشناس ارشد مدیریت برای فرش ایران در سه بخش دولتی، خصوص و تعاونی اعلام شده است.

کد مطلب 1349835

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