به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست مخابرات استان، پالایش نیروی انسانی را موجب رشد و تعالی سازمان دانست.

وی گفت: بکارگیری نیروی انسانی که دارای انگیزه محکم و بالایی هستند موجب رشد و توسعه سازمان درجهت اهداف سازمانی خواهد شد.

حسینی گفت: باید محیط هر سازمان را طوری بستر سازی نمود تا کارکنان بتوانند بدون دغدغه به انجام وظایف محوله بپردازند و مسائل حاشیه ای نتواند آنان را به بیراهه سوق دهد و این از وظایف اداره حراست در هر سازمانی است.

وی اضافه کرد: تغییر مدیریت نشان دهنده ناتوانی مدیریت سابق نیست.

احمدیان مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره به اینکه یک حراست کارآمد و موثر باید پیشگیری از آسیب ها و تهدیدات را سرلوحه کار خود قراردهد گفت: هنر حراست این است که باید از مسائل و چالشهایی که احتمال اتفاق آن خواهد بود پیشگیری کند.

وی پرهیز از موازی کاری و سطحی نگری، مشاوره با مدیرعامل، تاثیر در تصمیم گیری ها و جلب اعتماد کارکنان را از وظایف دیگر حراست عنوان کرد.

پارسا مدیر حراست کل استان گلستان نیز گفت: مدیر حراستی موفق است که بتواند فرهنگ حراستی را ترویج دهد که لازمه آن داشتن ارتباط مطلوب با خود کارکنان و مدیر هر سازمانی است.

پارسا افزود: هرگونه اقدامی در حراست باید به نیت قرب خداوند متعال باشد.

وی تاکید کرد: مسئولیت امانت و فرصتی است برای کسی که به آن واگذار می شود بنابراین باید از فرصت و نعمتی که خداوند در اختیار هر مسئولی قرارداده نهایت بهره برداری انجام گیرد و از آن در جهت رفع نیازهای مردم و خدمت رسانی استفاده کرد.

مدیرحراست کل استان گلستان به حفاظت از بیت المال، دوری از تجسس در امورات کارکنان، ارتباط مناسب ومطلوب با کارکنان و مردم داری توسط نیروهای حراست تاکید کرد.

در پایان مراسم از زحمات سعید خلیلی تقدیر شد و محمد علی منوچهری به عنوان رئیس جدید اداره حراست شرکت مخابرات استان گلستان معرفی شد.