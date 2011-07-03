به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه کودک شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی سوسن کرامتی مرحله پیش تولید را پشت سر می‌گذارد.

در این مسابقه که در قالب دو گروه برگزار خواهد شد بچه‌ها می توانند با ارسال پیامک به شماره 1248 همراه یکی از اعضای خانواده خود در آن شرکت کنند.

در این مسابقه، مواد مورد نیاز برای پختن غذای بخش مسابقه در ویترینی قرار داده شده که در حین برگزاری "یک لقمه خنده" از بچه‌ها خواسته می‌شود تا بر اساس تشخیص خود، مواد مورد نیاز آن غذا را از ویترین برداشته و برای پختن تحویل پدر یا مادر خود دهند.

مسابقه "یک لقمه خنده" که از مضمونی طنز برخوردار است با ایجاد فضای شاد و مفرح قوه تشخیص، خلاقیت و توانایی بچه‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. این مسابقه که از جنبه‌های آموزشی نیز برخوردار است بازنده نخواهد داشت و هر دو گروه شرکت کننده آن برنده خواهند بود.

مسابقه "یک لقمه خنده" با دکوری جدید در قالب 90 قسمت 20 دقیقه ای تولید می‌شود که 24 قسمت آن با حضور هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های محبوب کودکان اختصاص دارد که به همراه یکی از فرزندان خود در این مسابقه شرکت می‌کنند. مجتبی ظریفیان اجرای این برنامه را بر عهده دارد و به زودی تولید آن آغاز می‌شود.