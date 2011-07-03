به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز ضمن اعلام لغو برگزاری رقابت‎ها به صورت تور حرفه‌ای، تصویب کردند که از این پس ماند سال‎های گذشته رقابت‌های تنیس روی میز به صورت رده‌بندی و دسته‌بندی برگزار شود.

نشست کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز شنبه شب در حالی تشکیل شد که از 6 عضو این کمیته تنها 3 نفردر جلسه شرکت داشتند. علیرضا حجازیان، مجید احتشام زاده و خانم پوستین دوز از شرکت کنندگان در نشست اخیر کمیته فنی بودند. مهرداد بابادی‌وند، امیر عمیدی و فرشته سموعی هم از اعضای غایب بودند.

کمیته فنی فدراسیون تنیس روی میز در حالی تصمیم به لغو برنامه برگزاری رقابت‌های تور حرفه‌ای گرفته است که حدود یک ماه پیش برگزاری این رقابت‌ها تصویب شد و قرار بود اولین دوره آن در اراک برگزار شود. اما نبود امکانات مناسب و اعتراض بازیکنان شرکت کننده موجب لغو مسابقات تور حرفه‍‍ای اراک شد و بعد از آن هم برگزاری این رقابت‌ها در تهران لغو شد.