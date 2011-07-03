استقبال سازمان زمین شناسی از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی کره‌ای درباره تاثیر برگزاری روز صنعت ومعدن در پیشرفت صنایع و معادن کشور با بیان سخنان فوق افزود: با توجه به نقش انکارناپذیر تولیدات صنعتی و معدنی در چرخه اقتصاد کشور، گردهمایی صنعتگران و معدنکاران با مسوولان این بخش در این روز فرصت مناسبی جهت ارائه راهکارها و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه خواهد بود .

وی درخصوص ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت خدمتگزار در بحث افزایش تولیدات صنعتی و معدنی و توجه ویژه به‌ارائه محصولات کیفی با درنظرگرفتن شاخص‌های اقتصادی و افزایش سهم صادرات کشور، به نظر می‌رسد تشکیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت گام موثری در این خصوص باشد.

کره‌اى یادآور شد: بی‌شک در نظر گرفتن پارامترهای بازار در بحث تولید چه در داخل و چه در خارج کشور در قالب صادرات و خدمات فنی- مهندسی کمک شایانی به رونق تولید در کشور و حضور در بازارهای رقابتی بین‌المللی خواهد داشت.

رئیس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، ابراز امیدواری کرد درصورت ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بتواند در صدور خدمات فنی و مهندسی در مناسبات بین‌المللی و تولید علم و تکنولوژی گام‌های موثری در کشور بردارد.

کره‌ای با اشاره به نیم‌ قرن فعالیت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که درمقایسه با سازمان‌های مشابه در جهان قدمت کمتری دارد، خاطرنشان کرد: وجود مطالعات و فن‌آوری‌های نوینی چون ژئوفیزیک هوایی، زمین‌شناسی دریایی، زمین‌شناسی پزشکی، هیدروژئوشیمی، فعالیت‌های سیستماتیک، اکتشافی، تهیه نقشه‌های زمین شناسی کاربردی و سیستم‌های نوین اطلاع رسانی و پایگاه داده‌های علوم زمین و آزمایشگاه مرجع علوم‌زمین را نشانه پویایی این سازمان طی سالیان اخیردانست که درآینده نزدیک منشاء تحولات چشمگیری در حوزه علوم‌زمین و معدن کشور خواهد بود.