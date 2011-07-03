به گزارش خبرنگار مهر، سهراب اجلی صبح یکشنبه در اولین جلسه شورای ورزش شهرستان زنجان گفت: هدف از تشکیل شورای ورزش در این شهرستان، وحدت رویه در سیاست‌گذاری و هدایت ورزش شهرستان، شناسایی و بهره‌وری منطقی از منابع موجود، هماهنگی و تعامل بین‌بخشی جهت شناسایی و تأمین نیازهای تربیت‌بدنی و ورزش شهرستان و نیز تسریع در انتقال سیاست‌های کلان ورزش کشور در حوزه‌های بومی است.

وی ادامه داد: کمیته‌های 9 ‌گانه این شورا شامل کمیته ورزش همگانی، دانشجویی، دانش‌آموزی، روستایی، کارمندی، کارگری، حرفه‌ای و قهرمانی، بانوان و برنامه‌ریزی و پشتیبانی است.

اجلی وظایف و انتظارات از کمیته‌ها را تعمیم و گسترش ورزش همگانی در سطح شهرستان، برگزاری کلاس‌های آموزشی، توجیهی و استفاده از مربیان دارای صلاحیت، برگزاری همایش‌های مختلف ورزش همگانی و ایجاد نشاط عمومی، جذب و بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه مردم و ادارات مختلف، ایجاد امکانات ورزشی در پارک‌ها و مراکز عمومی اعلام کرد و یادآور شد: وظیفه شورای ورزش، ایجاد هماهنگی و همکاری متقابل بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی در اجرای بهینه فعالیت‌های شهری این شهرستان می‌باشد.

