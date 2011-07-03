تصویب اجرای 97 پروژه عمرانی در زنجان طی سفر سوم هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید رفیعی شامگاه شنبه در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان زنجان افزود: برای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر یک‌هزار و 853 میلیارد ریال و تسهیلات ارزی به میزان 250 میلیون یورو مصوب شده است.

وی با تأکید بر اینکه بحث تأمین زمین برای پروژه‌های عمرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش بود که همه این مشکلات تا پایان خردادماه امسال حل شد، افزود: تاکنون 6 جلسه کمیته عمرانی با حضور 16 دستگاه اجرایی در استان تشکیل شده است که این تعداد جلسه، 20 مصوبه را نیز در بر داشت. همچنین یک مصوبه هم برای بحث مکان‌یابی داشتیم که مقرر شده برای این منظور، کمیته کارشناسی تشکیل شود.

همچنین مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان از سد مشمپا به‌عنوان طرح اصلی در مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان یاد کرد و گفت: بعد از انجام سفر، در آخرین جلسه راهبردی مصوب شد که تعداد 10 سد در استان احداث شود.

جعفر فهیمی با اشاره به اینکه سد مراش به‌عنوان یکی از 10 سدی است که قرار است در استان زنجان احداث شود، افزود: اعتبار احداث این سد 827 هزار و 800 میلیون ریال بوده و تا پایان سال گذشته 81 هزار و 850 میلیون ریال برای آن هزینه شده است. همچنین اعتبار مصوب آن در سال‌جاری 201 هزار و 755 میلیون ریال است که تا پایان سال گذشته شاهد پیشرفت فیزیکی6.25 درصدی این سد بودیم.

وی از اختصاص سالانه حداقل 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات موضوع بند 2 برای احداث سدهای لاستیکی در استان خبر داد و عنوان کرد: برای احداث سدهای لاستیکی موضوع ردیف 4 مصوبات وزارت نیرو، اعتباری اختصاص نیافته و در لایحه بودجه 90 به‌صورت سرجمع آمده است. همچنین بررسی اجرای سدهای استان به روش لاستیکی به مشاوران الزام شده است که اولین گزینه در این راستا سد میرزاخانلو 2 است.

همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از پروژه خط انتقال گاز به منطقه پری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات دور سوم سفر هیأت دولت به استان زنجان یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه قرار است در آینده نزدیک چند کارخانه بزرگ در این منطقه احداث شود، به همین خاطر با مشکل تعیین اندازه قطر و ضخامت خطوط انتقال مواجه هستیم.

ابوالفضل سرایلو افزود: گازرسانی به 246 روستا واقع در محدوده قانونی طی سال‌های 90 تا 92، خرید، احداث و اجاره ساختمان‌های اداری و پست امداد گاز شهرها و روستاهای تجمیع شده و همچنین گازرسانی به شهرک‌های اقماری در سطح استان، از جمله اقدامات در حال اجرای شرکت گاز استان در راستای تحقق مصوبات دور سوم سفر هیأت دولت به استان زنجان است.

