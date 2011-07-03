به گزارش خبرگزاری مهر، "که‌ویتووا" شنبه شب موفق شد با نتایج 3-6 و 4-6 مقابل شاراپوا به برتری رسیده و نخستین قهرمانی خود در رقابت های ویمبلدون را جشن بگیرد.

"که‌ویتووا" اولین تنیسور متولد دهه 90 است که موفق می شود به عنوان قهرمانی در یک "گرنداسلم" دست پیدا کند. این تنیسور 21 ساله پس از قهرمانی اظهار داشت: می دانستم قرار است اولین نفری باشم که در این سن به عنوان قهرمانی دست پیدا می کند برای همین سخت تلاش کردم. قهرمانی در رقابت های ویمبلدون احساسی باورنکردنی است و من بسیار خوشحال هستم. احساس خاصی دارم.

"یانا نووتنا" از جمهوری چک آخرین کسی بود که در سال 1998 موفق شد به عنوان قهرمانی رقابت های جام ویمبلدون دست پیدا کند.