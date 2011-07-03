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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

حجت الاسلام لطفی:

دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است

دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در دیدار با مسئولان قضایی استان ایلام گفت: دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است.

وی بیان کرد: اجرای عدالت و برقراری ثبات نظم و امنیت کشور بر عهده دستگاه قضایی است.

لطفی عنوان کرد: دستگاه قضایی در واقع همه مردم و نقطه اتکا اقشار مختلف در جامعه ماست.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: قوه قضائیه مجری عدالت است چراکه عدالت در فطرت همه انسانها به عنوان یک مقوله ارزشی است و هیچ کس از اجرای عدالت ناخرسند نیست بنابراین اجرای عدالت یکی از وظایف قوه قضائیه است.

وی یادآور شد: در راس این دستگاه، شخصیت های برجسته حوزوی، مجتهد و طلاب فقیه و عادل قرار دارند.

کد مطلب 1349898

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