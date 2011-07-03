به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین محصولات لوازم خانگی در نمایشگاه لوازم خانگی در شهرکرد به نمایش گذاشته می شود.

در این نمایشگاه جدیدترین لوازم خانگی در 32غرفه برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته می شود.

بیش از 32 عرضه کننده لوازم خانگی از استانهای کشور به مدت پنج روز از 13 تا 17 تیرماه دراین نمایشگاه تخصصی حضور دارند.

نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی کشور در شهرکرد همه روزه از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه های استان برای بازدید علاقمندان دایر است.

امسال 25 نمایشگاه تخصصی در شهرکرد برگزار خواهد شد که لوازم خانگی هفتمین نمایشگاه تخصصی است.