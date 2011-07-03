احداث کتابخانه کردکوی نیازمند اختصاص زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی الیاسی صبح یکشنبه در جمع مسئولان کتابخانه عمومی شهرستان افزود: باید با هماهنگی مسئولان شهری و شورای شهر کردکوی، زمین برای احداث کتابخانه دیگری در شهر کردکوی فراهم شود.

حجت الاسلام شاعری امام جمعه شهرستان کردکوی نیز از کتابداران خواست تا همچون معلم و راهنما فرزندان عزیز ما و دوستداران مطالعه را به سمت مطالعه راهنمایی کنند.

وی بر ضرورت توسعه امر مطالعه و کتابخوانی و توسعه کتابخانه کردکوی تاکید کرد.



سید حسین علوی مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان میز به ارایه شاخص های مورد نظرکتابخانه های عمومی برای بررسی وضعیت رشد یا کاهش شاخص ها پرداخت.