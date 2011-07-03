به گزارش خبرگزاری مهر، تیم وزنه برداری جوانان ایران با 144 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

بهروزی با ثبت رکوردهای 134 کیلوگرم در یکضرب و 169 کیلوگرم در دوضرب، ضمن کسب مدال طلای حرکت دوضرب و مدال برنز مجموع دسته 69 کیلوگرم، 72 امتیاز تیمی برای ایران به دست آورد و شانس کاروان وزنه برداری کشورمان را برای رفتن روی یکی از دو سکوی قهرمانی یا نایب قهرمانی جهان و ثبت بهترین نتیجه تاریخ وزنه برداری ایران در رده سنی جوانان افزایش داد.



پیش از این مجید عسکری هم با کسب دو مدال نقره دسته 56 کیلوگرم و یک عنوان چهارمی، 72 امتیاز برای ایران به دست آورده بود و حالا با روی تخته رفتن دومین وزنه بردار کشورمان جمع این امتیازات به 144 رسیده است. هم اکنون چین با 298 امتیاز صدرنشین جدول تیمی مسابقات است و کشورهای ترکیه، ترکمنستان و اندونزی به ترتیب با امتیازات 266، 187 و 152رده های دوم تا چهارم را در اختیار دارند.



سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از پنج شنبه آغاز شده و تا 16 تیر ادامه پیدا می کند. در این مسابقات وزنه بردارانی از 49 کشور جهان حضور دارند.

