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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

قهرمانی جوانان جهان - مالزی/

وزنه‌برداری ایران در رده پنجم قرار گرفت

وزنه‌برداری ایران در رده پنجم قرار گرفت

تیم وزنه برداری جوانان ایران با مدال برنز جابر بهروزی در دسته 69 کیلوگرم، هفت پله در جدول رده بندی تیمی مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم وزنه برداری جوانان ایران با 144 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

بهروزی با ثبت رکوردهای 134 کیلوگرم در یکضرب و 169 کیلوگرم در دوضرب، ضمن کسب مدال طلای حرکت دوضرب و مدال برنز مجموع دسته 69 کیلوگرم، 72 امتیاز تیمی برای ایران به دست آورد و شانس کاروان وزنه برداری کشورمان را برای رفتن روی یکی از دو سکوی قهرمانی یا نایب قهرمانی جهان و ثبت بهترین نتیجه تاریخ وزنه برداری ایران در رده سنی جوانان افزایش داد.

پیش از این مجید عسکری هم با کسب دو مدال نقره دسته 56 کیلوگرم و یک عنوان چهارمی، 72 امتیاز برای ایران به دست آورده بود و حالا با روی تخته رفتن دومین وزنه بردار کشورمان جمع این امتیازات به 144 رسیده است. هم اکنون چین با 298 امتیاز صدرنشین جدول تیمی مسابقات است و کشورهای ترکیه، ترکمنستان و اندونزی به ترتیب با امتیازات 266، 187 و 152رده های دوم تا چهارم را در اختیار دارند.

سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از پنج شنبه آغاز شده و تا 16 تیر ادامه پیدا می کند. در این مسابقات وزنه بردارانی از 49 کشور جهان حضور دارند.
 

کد مطلب 1349930

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