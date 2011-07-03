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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

مسابقه "با هم باشیم" در رادیو تهران

مسابقه "با هم باشیم" ویژه ایام تابستان از رادیو تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه‌‌ "با هم باشیم" ویژه تابستان در فضایی شاد و با هدف آشتی دادن دو نفر برگزار می‌شود. این برنامه هر هفته جمعه‌ها از ساعت 10:30 الی 11 به تهیه‌کنندگی مجید خسروانجم و سردبیری و گویندگی عمار خطی پخش می‌شود.

این مسابقه شامل سه بخش دستور پخت غذا، جمله‌سازی با کلمات نامربوط و رقابت در آواز یا تقلید صدا است. در پایان مسابقه شرکت‌کنندگان به هم معرفی می‌شوند و مراسم آشتی کنان برگزار می‌شود و سپس بخش قرار و مدار را روی آنتن می‌رود که طی یک تا دو دقیقه افراد با شناخت یکدیگر صحبت و قرار ملاقات می‌گذارند.

شنوندگان می‌تواننداز طریق پیامک روابط عمومی به شماره‌ 30000955 ثبت نام کرده و در مسابقه شرکت کنند.

کد مطلب 1349932

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