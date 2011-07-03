مسابقه "با هم باشیم" در رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه "با هم باشیم" ویژه تابستان در فضایی شاد و با هدف آشتی دادن دو نفر برگزار میشود. این برنامه هر هفته جمعهها از ساعت 10:30 الی 11 به تهیهکنندگی مجید خسروانجم و سردبیری و گویندگی عمار خطی پخش میشود.
این مسابقه شامل سه بخش دستور پخت غذا، جملهسازی با کلمات نامربوط و رقابت در آواز یا تقلید صدا است. در پایان مسابقه شرکتکنندگان به هم معرفی میشوند و مراسم آشتی کنان برگزار میشود و سپس بخش قرار و مدار را روی آنتن میرود که طی یک تا دو دقیقه افراد با شناخت یکدیگر صحبت و قرار ملاقات میگذارند.
شنوندگان میتواننداز طریق پیامک روابط عمومی به شماره 30000955 ثبت نام کرده و در مسابقه شرکت کنند.
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