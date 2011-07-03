به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا حلوایی معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، با اشاره به اینکه، غیبت، مانع ثبت نام قبول شدگان دردانشگاه ها می‌شود، تصریح کرد: مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی، باید قبل از ورود به غیبت، وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

