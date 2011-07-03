به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره الگو های بر تر تدریس تربیت بدنی در باشگاه فرهنگیان افزود: جشنواره الگوهای برتر تدریس زمینه خوبی برای ایجاد انگیزه و انتقال تجربیات و نتیجه رقابت ها به سایر معلمان ورزش است.

وی اظهار امیدواری کرد: وضعیت رقابت ها در این جشنواره با نظارت داوران و ناظرین به بهترین شکل انجام گیرد .

عتیقی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گلستان گفت: این جشنواره با هدف و راهبرد خاص پیش بینی شده که امیدواریم با رقابت سالم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

همچنین حشمتی رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان گلستان و دبیر برگزاری جشنواره یاد شده گفت : در این جشنواره 48 نفر از معلمان استانها خراسان رضوی ، قم ، سمنان ، تهران ، شهرستان های تهران ، مازندران ، گلستان شرکت دارند.

حشمتی افزود از این تعداد 24 معلم زن و 24 معلم مرد از مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه شرکت دارند.