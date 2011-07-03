بداهه نوازی ساکت در مسکو

کیوان ساکت نوازنده تار با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر ، گفت : برای ضبط یکی از آلبوم های موسیقی خود که بداهه نوازی تار اختصاص دارد به مسکو سفر می کنم و قرار شده در راستای همین سفر کنسرتی را نیز در سالن آمفی تئاتر کنسرواتوار شهر مسکو برای آشنایی دانشجویان این مرکز با موسیقی ایرانی برگزار کنم.

وی در ادامه به کارگاههای آموزشی که در شهرهای شیراز ، کرمانشاه و اصفهان برگزار کرده است اشاره کرد و گفت : کارگاه پژوهشی شیوه های نوین تار نوازی به منظور آشنایی علاقمندان به نواختن تار و همچنین گسترش تفکر نوین در موسیقی ایران برگزار می شود ؛ در همین راستا مجموع این کارگاه ها را درشهرهای مختلف برگزار کردم که مورد استقبال بسیاری از علاقمندان به موسیقی ایرانی قرار گرفت.

این نوازنده تار که به تازگی آلبوم "نای شکسته" را روانه بازار موسیقی کرده است در خصوص محتوای این آلبوم گفت : این آلبوم در دو بخش دشتی و همایون با آثاری از ساخته های خودم با آواز امیر تفتی منتشر شده است؛ البته در بین این قطعات ، یکی از آثار عارف قزوینی با عنوان "گریه را به مستی بهانه کردم" نیز کار شده است.