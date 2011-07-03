این پژوهشگر حوزه ادبیات درباره کتاب‌هایی که این اواخر نوشته و یا سروده ولی هنوز آنها را به دست چاپ نسپرده است، به خبرنگار مهر گفت: 8 عنوان کتاب آماده دارم که 3 عنوان آن گفتگو با چهره‌هایی فرهنگی مانند عباس کیارستمی، سیمین بهبهانی و ضیاء موحد است و یک عنوان هم در قالب گفتگو با 35 چهره فرهنگی به زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث می‌پردازد.

مظفری ساوجی ادامه داد: برای تدوین این کتاب با رضا سیدحسینی، بهاءالدین خرمشاهی، مظاهر مصفا، محمدعلی اسلامی ندوشن، محمد حقوقی، علی موسوی گرمارودی، رضا براهنی، یوسفعلی میرشکاک، مسعود کیمیایی، مفتون امینی، حافظ موسوی، احسان نراقی، حسن انوری، جواد مجابی، صفدر تقی‌زاده، ضیاء موحد، سیمین بهبهانی و ... مصاحبه کرده‌ام.

مولف «شناختنامه کیمیایی» درباره اثر دیگرش توضیح داد: «غیرهای ممکن» مجموعه‌ای از مقالات و نقدهایم در حوزه ادبیات، سینما و نقاشی به همراه گزیده‌ای از گفتگوهایی است که با من در همین حوزه‌ها انجام شده است.

به گفته این پژوهشگر حوزه ادبیات اغلب مقالات و نقدهای مذکور در دهه 80 در روزنامه‌ها و مجلات منتشر شده است.

مظفری ساوجی افزود: همچنین یک مجموعه شعر با نام «بیمارستان» آماده تحویل به نشر مروارید دارم. در این کتاب شعرهایی که در فاصله سال 88 تا 90 سروده‌ام، آمده است. این شعرها در ادامه کارهای قبلی‌ام مضمون اجتماعی دارند و قالبشان هم سپید است.

وی همچنین از تدوین یادداشت‌های روزانه‌اش در قالب کتاب خبر داد و گفت: از اواخر دهه 80 تصمیم گرفتم تجربیاتم را در برخورد با اهالی ادبیات به صورت یادداشت‌های روزانه بنویسم که در حال حاضر یادداشت‌های دهه 80 آماده شده و می‌تواند در قالب یک مجلد منتشر شود ولی فکر می‌کنم هنوز زمان چاپ آنها فرا نرسیده و باید صبر کنم.

شاعر «رنگ‌ها و سایه‌ها» اضافه کرد: «مطلب از این قرار است» نام کتاب دیگری است که آن را هم آماده چاپ دارم. در این کتاب درباره شعر بعد از انقلاب با تعدادی از صاحب‌نظران شعر از جمله طاهره صفارزاده، علی معلم، علیرضا قزوه، محمدکاظم کاظمی و ابوطالب مظفری گفتگو کرده‌ام.

مظفری ساوجی در پایان گفت: قرار است به زودی چاپ دوم مجموعه شعر «سایه‌ام را بر دیوار جا گذاشته‌ام» توسط نشر چشمه و چاپ سوم «رنگ‌ها و سایه‌ها» نیز توسط نشر مروارید منتشر شود.