66 شاخه گل به یاد شهدای کودک پرواز 655 به آب انداخته شد

سید داود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح یکشنبه با یاد و خاطره 66 کودک شهید فاجعه 12 تیر در محل حادثه توسط کودکان کانونهای پروش فکری 66 شاخه گل به آب انداخته شد، بیان داشت: همزمان با فرا رسیدن بیست و سومین سالگرد سقوط هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به دست ناو آمریکایی در آبهای خلیج فارس و به شهادت رسیدن 290 مسافر این پرواز که 66 نفر از آنان کودک زیر 13 سال بودند، کانون پرورش فکری با اجرای برنامه های فرهنگی هنری و ادبی یاد این عزیزان را گرامی می دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال این روز به نام "روز مقاومت ملی مردم هرمزگان" نامگذاری شده است، افزود: با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با این فاجعه غم انگیز و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به آینده سازان جامعه 40 نفر از اعضا، مربیان و کارشناسان کانون با حضور در محل سقوط هواپیما ضمن اجرای برنامه های مختلفی همچون قصه گویی با این موضوع، اجرای برنامه دل نوشته ها و خواندن بیانیه به یاد شهدا شاخه گل به آب انداختند.

حسینی اظهارداشت: از جمله برنامه های دیگر این روز برگزاری مسابقه اینترنتی پرواز 655 بر روی سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بود، که علاقمندان می توانند با ورود به سایت kanoonparvaresh.com دراین مسابقه اینترنتی شرکت و اطلاعات خود در این زمینه را بیازمایند.