احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین اولین مجمع عمومی عادی نظام صنفی بخش کشاورزی فعالیت خود را در این شهرستان شروع کرده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گنبد گفت: آموزش و ترویج کشاورزی همواره یکی از مهمترین برنامه های بخش کشاورزی بوده است که این مدیریت نیز در استان به روز رسانی اطلاعات و دانش فنی و بهره برداران در سال گذشته اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویج برای تولید کنندگان کرده است.



مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: چهار هزار و 200 نفر روز مرد و همچنین حدود 650 نفر روز زن از بهره برداران بخش کشاورزی در این کلاسها شرکت داشته اند.



قاضی گفت: در سال گذشته بیش از 6 مورد شرکت خدمات فنی و مشاوره ای برای فارغ التحصیلان جویای کار بخش کشاورزی در این شهرستان تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: از اقدامات انجام شده دیگر می توان: بکارگیری حدود هزار و 500 نفر نیرو در قالب طرح بسیج جوانان در سازندگی و نیز استفاده بهینه از دانسته های علمی دانش آموختگان رشته های مختلف بخش کشاورزی نام برد.



گنبد کاووس در شرق گلستان 160 هزار هکتار مزارع کشاورزی دارد.