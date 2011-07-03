علی اصغرعنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت درصد اعتبارات استانی برای روستاها هزینه می شود.

وی طراحی و اجرای طرح های هادی و توسعه عمرانی روستایی را ضروری بیان و تأکید کرد: تا پایان سال جاری باید تمامی روستاهای بالای 20 خانوار دارای طرح هادی باشند.

عنابستانی افزود: پارسال 56 و امسال نیز 136 دهیاری جدید در چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تا پایان سال جاری تمامی روستاهای بالای 35 خانوار این استان صاحب دهیاری می شوند.

وی با بیان اینکه تشکیل دهیاریها باید به توسعه شرکتهای تعاونی تولید روستایی منجر شود، تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای آب، برق، گاز و دیگر خدمات را منجر به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری نقش دهیاران و شوراهای اسلامی برای شکوفایی این پتانسیلها را بسیار مهم برشمرد.