به گزارش خبرگزاری مهر، دیروز شنبه 11 تیرماه در اولین روز از چهارمین جشنواره فیلم پلیس، نخستین نشست تخصصی چهارمین جشنواره فیلم پلیس با موضوع آسیب‌شناسی اجتماعی از دریچه فیلم کوتاه با حضور علی سلطانی دبیر جشنواره، مونا زندی‌حقیقی فیلمساز، دکتر فربد فدایی روانپزشک، محسن امیریوسفی فیلمساز و محسن خان‌جهانی فیلمساز در سالن شماره 3 سینما فلسطین برگزار شد.

در این نشست علی سلطانی دبیر جشنواره با اشاره به تعریف آسیب‌های اجتماعی، عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی مجموعه افعالی است که به فرد به واسطه حضورش در اجتماع و جامعه صدمه می‌زند ، برخی از این آسیب‌ها در تمامی جوامع مشترک است و بخشی نیز ویژه جامعه ایرانی است. ما دراین جشنواره قصد داریم هنرمندان فیلمساز را متوجه این میدان کنیم و از توانمندی‌های آنها به طور بهینه استفاده کنیم.

سلطانی با بیان این که قصد داریم به بهانه جشنواره فیلم پلیس واکاوی دوباره‌ای روی مسائل اجتماعی داشته باشیم، گفت: ظرفیت گفتن وشنیدن مشکلات جامعه در حوزه انتظامی ایجاد شده است و آستان تحمل نقدپذیری نیز بالا رفته است. ما می‌خواهیم با کمک زبان هنر و خلاقیت هنرمندانه، شاهد خلق آثاری باشیم که به بهبود وضعیت اجتماعی کمک کند.

در ادامه این نشست، فربد فدایی روانپزشک نیز با بیان این که اگر نابسامانی‌های روانی فرد درمان نشود، زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، گفت: هنرمندان می‌توانند با استفاده از زبان علم به خوبی مسائل روانی جامعه را به تصویر بکشند و راه‌های پیشگیری را بیاموزند.

مونا زندی‌حقیقی فیلمساز در این نشست با طرح این پرسش که فیلمسازان چقدر می‌توانند به بیان آسیب‌های اجتماعی واقعی جامعه بپردازند، افزود: برخی از آسیب‌های اجتماعی در حال تغییر است ، گروهی از آسیب‌های اجتماعی به دلیل تغییر شرایط اجتماعی، زیر پوستی‌تر از سال‌های قبل هستند.

وی ادامه داد: پیش از این تکلیف ما با معتاد مشخص بود و چهره او را می‌شناختیم، اما امروز معتاد چهره‌ای مشخص و کلیشه‌ای ندارد. یا پدیده طلاق دیگر به شکل گذشته نیست و نمی‌توان این آسیب را با پانزده، بیست سال گذشته مقایسه کرد.

محسن امیریوسفی فیلمساز با اشاره به این که تعامل فیلمسازان و پلیس پیش از این به دادن مجوزهای فیلمبرداری در سطح شهر محدود می‌شد، گفت: یکی از معضلات اصلی فیلمسازان مستند اجتماعی، پول است و مجوز، قبول طرح و اجازه ساخت فیلم، پشت این کلمه سه حرفی پنهان هستند.

او با بیان این که خوشحالم به بهانه جشنواره فیلم پلیس تعامل خوبی بین فیلمسازان و پلیس به وجود آمده، عنوان کرد: امیدوارم شرایطی فراهم شود تا رابطه مردم با پلیس دگرگون شود.

در ادامه این نشست، محسن خان‌جهانی فیلمساز با انتقاد از عدم تعامل پلیس با هنرمندان، گفت: باید تعامل پلیس با فیلمسازان فراتر از دادن مجوزها باشد. زمانی قصد داشتم فیلمی با موضوع "پلیس ضدشورش" بسازم و پس از ماه‌ها کار کردن، هیچ تعاملی بین من فیلمساز و پلیس ایجاد نشد.

وی ادامه داد: اگر بین متولیان فرهنگی پلیس و فیلمسازان تعامل ایجاد شود نیمی از مشکلات حل می‌شود. در آن صورت است که ما می‌توانیم به طور ریز وارد آسیب‌های اجتماعی شویم و تک تک مسائل اجتماعی همچون بدحجابی و اعتیاد را به تصویر بکشیم. پلیس سالن‌های ویژه‌ای برای نمایش این‌گونه آثار در اختیار هنرمندان قرار دهد.

در ادامه این نشست، سلطانی با تاکید بر این که پلیس جزیره نیست و بخشی از مردم است، بیان کرد: وقتی که جشنواره فیلم پلیس برگزار می‌کنیم یعنی حرفی برای گفتن داریم و می‌خواهیم خوب‌ها را بهتر سازیم و بدها را اصلاح کنیم. ما برای این اصلاح، دست نیاز به سمت دوستان فرهیخته و فیلمساز دراز کرده‌ایم. برای ایجاد این تعامل ابتدا باید حرف هم را بشنویم. پلیسی که به جای خرید سپر جشنواره هنری برگزار می‌کند، یعنی اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

زندی‌ حقیقی در بخش دیگری از این نشست، با طرح این گلایه که مردم اعتمادشان را از نیروی انتظامی از دست داده‌اند و ساختار پلیس در نزد افکارعمومی مانند گذشته تفکیک نشده است، از دبیر جشنواره خواست مرزهای نقد فیلمسازان از پلیس را مشخص کنند.

سلطانی در پاسخ به این فیلمساز گفت: تقسیمات داخلی نیروی انتظامی مشخص است و برای مخاطب بیرونی نیز چندان اهمیتی ندارد. در بحث عدم اعتماد نیز من چنین احساسی ندارم و این به نوع نگاه شما برمی‌گردد زیرا اولین برخوردی که یک شهروند در مواجهه با مشکلات دارد، تماس با پلیس است.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم پلیس برای این است که ما سوتفاهمات را کاهش دهیم و این اتفاق یک‌شبه رخ نمی‌دهد. قشر هنرمندان، قشر فرهیخته و پلیس باید به طور مداوم دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات جامعه را بررسی کنند. آن زمان است که نوع نگاه‌ها تغییر می‌کند.

سلطانی افزود: این نوع طعنه‌ها مشکل را حل نمی‌کند. ما باید باور کنیم در این وضعیتی که قرار داریم هم دخیل هستیم و کسی نمی‌تواند خود را از معضلات جدا کند. باید همه کمک کنیم تا فضای نقد ایجاد شود. برای بهتر شدن وضعیت موجود، پذیرای پیشنهادات و راهکارهای تازه هنرمندان هستیم.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با رویکرد پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی توسط معاونت ناجا از یازدهم تیر ماه کلید خورد و در روزهای برگزاری، علاوه بر اکران فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه در سه سالن سینما فلسطین، نشست‌های تخصصی نیز برگزار خواهد شد.