پیشروی انقلابیون به سوی طرابلس/ مخالفت شورای انتقالی با طرح اتحادیه آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "احمد بانی" سخنگوی نظامی انقلابیون اظهار داشت که انقلابیون طی 2 روز آتی از سمت جنوب غرب به سوی طرابلس پیشروی خواهند کرد.

وی افزود: انقلابیون در جبهه غرب امکانات و نیروی کافی برای مقابله با عوامل قذافی را دارند و نیازی به تجهیز خود از سمت شرق ندارند. جبهه شرق در نزدیکی شهرک البریقه است.

از سوی دیگر تلویزیون رسمی لیبی نیز اعلام کرد که پس از پایان سخنرانی اخیر معمر قذافی جنگنده های ناتو یک مدرسه فنی را در طرابلس بمباران کردند. دانشجویان، مهندسان و متخصصان هنگام بمباران در این مدرسه حضور داشتند.

شورای ملی انتقالی لیبی نیز استقبال مخالفان از پیشنهاد اتحادیه آفریقا برای برقراری صلح در لیبی را تکذیب کرد. "عبدالحفیظ غوقه" سخنگوی این شورا اظهار داشت: ما با هر طرح و ابتکاری که مبتنی بر خروج کامل معمر قذافی از قدرت نباشد موافقت نخواهیم کرد.

رژیم قذافی نیز هنوز واکنشی نسبت به طرح اتحادیه اروپا نشان نداده است. مقامات کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز جمعه طرحی را ارائه دادند که به موجب آن این اتحادیه در اسرع وقت میزبان طرف های مورد مناقشه در لیبی باشد و در این نشست توقف درگیری و تشکیل دولت دمکراتیک بررسی شود. در این طرح به این مسئله که آیا معمر قذافی نقشی در آینده لیبی ایفا خواهد کرد اشاره ای نشده است.

رویترز نیز به نقل از هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سخنان اخیر معمر قذافی اعلام کرد که قذافی به جای توجیه تهدیدات باید منافع ملت خود را سرلوحه کار خویش قرار دهد و از قدرت کناره گیری کند و به انتقال دمکراتیک قدرت کمک کند.