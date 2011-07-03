به گزارش خبرنگار مهر، «آیا قربانیان تجاوز جنسی باید سرزنش شوند؟»، « تاثیر و عواقب تجاوز جنسی» و « نگاهی به دلایل رد انگیزه جنسی در تجاوز به عنف» از مهمترین موضوعاتی است که در این ماهنامه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.



آسیبهای پسران در روابط عاطفی، مفهوم رفاقت ایرانی، سوء استفاده عاطفی در روابط زناشویی و اضطراب بعد از طلاق از دیگر موضوعات این مجله است.



همچنین این ماهنامه به طرح دیدگاههای روانشناسان موافق و مخالف سریال ساختمان پزشکان پرداخته است.



مجله سپیده دانایی با رویکرد مشاوره و روانشناسی برای جوانان و خانواده به مدیرمسئولی دکترمحمود گلزاری، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به صورت ماهانه و در 164 صفحه منتشر می شود.

