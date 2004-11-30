مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

رهبر انقلاب درديدار چاوز: ايران فعاليت هسته اي خود را مطلقا تعطيل نخواهد كرد

قعطنامه شوراي حكام در مورد ايران تصويب شد، خاتمي : قطعنامه شوراي حكام نشانه شكست كساني است كه مي خواستند ايران به شوراي امنيت برود

تغييرات جديد در كنكور 84 اعلام شد



اعتماد:

سخنگوي دولت درباره انحلال حساب ذخيره ارزي هشدار داد

رييس كل دادگستري تهران : در رسيدگي به پرونده وبلاگ نويسان توجهي به مذاكره با ارپا نشد

رييس كل بانك مركزي : سرمايه بانك ها از طريق فروش سهام افزايش مي يابد



ايران:

مقام معظم رهبري در ديدار رييس جمهور ونزوئلا : مذاكرات هسته اي با رعايت خط قرمز ايران انجام شده است

رمضانزاده اعلام كرد: مخالفت دولت با برداشتهاي اخير از صندوق ذخيره ارزي

صدور قطعنامه شوراي حكام درباره فعاليت هسته اي ايران



ابتكار:

رهبر انقلاب در ديدار چاوز اعلام كرد: ايران فعاليت هسته اي خود را مطلقا تعطيل نخواهد كرد

عرفات با سم " آكونتين " مسموم شده بود

تصويب نهايي قطعنامه اجلاس نوامبر ، تامين رضايت نسبي ايران



اقتصاد پويا :

توسط گمرك ايران ، قيمت واقعي كالاهاي وارداتي تعيين شد

نماينده اصفهان : رقابت خودروهاي ايران با خودروهاي دست دوم خارجي ذوق كردن ندارد

كشف محموله قاچاق 2 ميليون و 600 هزاردلاري خودرو



توسعه:

خرسندي خاتمي از مصالحه وين

مجلس هفتم خانواده هاي 5 نفري را نيازمند شناخت

وليعهد اردن بر كنار شد



جام جم:

در ديدار هوگو چاوز صورت گرفت ، تجليل رهبر معظم انقلاب از سيمون بوليوار

با تاييد درخواست هاي ايران و تعديل مواضع اروپا در قطعنامه مصوب شوراي حكام ، گام اول درست برداشته اند

در ديدار با اعضاي كميسيون قضايي مجلس ، ضرغامي : اراده دستگاه قضايي در تحقق گفتمان عدالتخواهانه انقلاب جدي است



جمهوري اسلامي:

شوراي حكام ، ايران را به ادامه تعليق كامل و پايدار ملزم كرد

دو تن از نمايندگان در گفتگوي اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي به مناسبت روز مجلس : مجلس بايد از ساده زيستي و ذلت پذير نبودن شهيد مدرس در مقابل استعمار الگو بگيرد



جوان :

رهبر انقلاب: ايران مطلقا برنامه هسته اي را تعطيل نمي كند

سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني : پرونده هسته اي ايران از دستور كار شوراي حكام خارج شد

طرح مجلس براي مهار برداشت بي رويه از صندوق ذخيره ارزي



جهان اقتصاد:

متن كامل قطعنامه شوراي حكام در شماره امروز ، پايان زمستان هسته اي ايران

رمضان زاده : مصوبات اخير مجلس خلاف جهت گيري اقتصاد كشور است

با تشكيل شركت سرمايه گذاري سمند محقق مي شود، افزايش نقش ايران خودرو در بازار سرمايه



جهان صنعت :

گمرك در ارزش 500 هزار قلم كالاي وارداتي به نفع صنعت داخلي بازنگري كرد، كالاهايوارداتي گران شد

مديرعامل سازمان بنادرو كشتيراني : دو هزار ميليارد تومان سرمايه خارجي جذب بنادر مي شود

هيات وزيران تصويب كرد: نحوه مشاركت بخش غير دولتي براي اتمام طرح هاي عمراني



حمايت:

رييس سازمان سنجش : آزمون سراسري به صورت يك مرحله اي برگزار مي شود

سرپرست مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي خبر داد: مدير عامل ايران خودرو به عنوان يكي از متهمان بايد پاسخگو باشد

رييس كل دادگستري فارس : ريشه بسياري از شكايتها ناآشنايي شهروندان با حقوق خود است



حيات نو:

سخنگوي دولت نسبت به برداشت هاي بي رويه هشدار داد: صندوق ذخيره ارزي در آستانه انحلال

فرصت مجدد فراكسيون فرهنگيان به وزير آموزش و پرورش

واكنش مدير عامل مترو به طرح شهرداري ، منوريل فانتزي است



خراسان :

رهبر معظم انقلاب خط قرمز مذاكرات هسته اي را تعيين كردند ، ايران فعاليت هسته اي خود را مطلقا تعطيل نخواهد كرد

خاتمي : پيروزي ما درگرو موفقيت درمذاكرات بعدي است

قطعنامه اروپا با تغييرات جزيي تصويب شد



دنياي اقتصاد:

پس از اعمال تغييرات مورد نظر ايران ، شوراي حكام قطعنامه اروپا در مورد ايران را تصويب كرد

دو طرح مهم اقتصادي در مجلس

رايزني جناح منتقد دولت با پنج كانديداي احتمالي



رسالت:

حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با هوگو چاوز : هراسي از تهديد قدرتهاي زورگو نداريم

با تصويب قطعنامه پيشنهادي توافق ايران و اروپا ، پرونده ايران از دستور كار شوراي حكام خارج شد

حشمت الله فلاحت پيشه در ميزگرد وزارت كشور : دولت تعريف مشخصي از توسعه سياسي نداشت



سياست روز:

رهبرمعظم انقلاب در ديدار رييس جمهور ونزوئلا: تعطيلي فعاليت هاي هسته اي خط قرمز ماست

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز : اصولگرايان با اتفاق نظر كانديداي واحد خود را معرفي مي كنند

توافق هسته اي ايران با شوراي حكام



صداي عدالت:

ديدار چاوز با رهبر معظم انقلاب -

متن قطعنامه شوراي حكام درباره ايران منتشر شد، مثبت ترين قطعنامه آژانس

رمضانزاده : صندوق ذخيره ارزي به سمت انحلال مي رود



صبح اقتصاد:

پايان كشمكش هسته اي

ارزيابي سخنگوي دولت از وضعيت صندوق ذخيره ارزي انحلال

ايران تعليق كامل غني سازي اورانيوم را پذيرفت



فرهنگ آشتي:

سخنگوي دولت خبرداد: حساب ذخيره ارزي در معرض انحلال

معاون وزيرنفت : روزي 20 ميليارد تومان يارانه بنزين مي دهيم

جزييات پرونده محموله قاچاق خودرو تشريح شد



كارو كارگر:

رهبر انقلاب درديدار رييس جمهور ونزوئلا : مذاكرات با اروپا و تلاش هاي سياسي با رعايت خط قرمز ايران بوده است

معاون وزارت كار : نگراني كارگران از طرح اشتغال موقت بايد بر طرف شود

فرم ثبت نام كنكور تغيير كرد



مردم سالاري:

اعتراف شوراي حكام در قطعنامه نهايي نوامبر ؛ اقدامات هسته اي ايران به سمت فعاليت هاي ممنوع نظامي منحرف نشده است

سخنگوي دولت از برداشت هاي اخير از صندوق ذخيره ارزي به شدت انتقاد كرد

عضو فراكسيون خط امام (ره) : مجلس هفتم نتوانست به شعارهاي خود دست يابد



همبستگي:

مقام رهبري درديدار رييس جمهوري ونزوئلا : ايران فعاليت هسته اي را مطلقا تعطيل نمي كند

قطعنامه شوراي حكام درباره فعاليت هاي هسته اي ايران با اجماع و بدون راي گيري تصويب شد، تعليق داوطلبانه ، اطمينان ساز و بدون الزام

انتشار نتايج تحقيق اداره كل سياسي وزارت كشور ، 140 كرسي در انتخابات مجلس هفتم غير رقابتي بوده است



هدف و اقتصاد:

ميزگرد بررسي حذف يارانه هاي انرژي راه به جايي نبرد: پرداخت و يا حذف يارانه بنزين در كش و قوس تصميم گيري ها

سخنگوي دولت : با رشد تورم و نقدينگي ، اقتصاد ايران توان هضم ذخيره ارزي را ندارد

سرپرست وزارت راه : حمل و نقل دريايي 90 درصد از ترانزيت كالا در جهان را به عهده دارد