به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد چهری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تیم ممیزی شرکت TUV Nord با حضور درمراکز بهره برداری و تاسیساتی از قبل تعیین شده منطقه و همچنین واحدهای غیر عملیاتی، مستندات و مدارک مربوط به بازنگری سیستم( IMS ) را مورد بازبینی قرار داده وعملکرد کارکنان را در ارتباط با خدمات و انتقال بهینه گازبه مشتریان داخلی و خارجی مثبت ارزیابی کردند.

چهری افزود: در این مرحله مستندات و فعالیتهای اجرایی تعدادی از واحدهای منطقه ( شامل: تحلیل سیستمها، HSE ، تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز، تعمیرات اساسی، یارد تبریز، حمل و نقل، محوطه و سایتهای ستاد، مدیریت و نماینده مدیریت) مورد ممیزی قرار گرفتند.

رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی اظهارداشت: براساس یافته های تیم ممیزی، عدم انطباق واحدهای مورد ممیزی در جلسه اختتامیه مطرح و بر اساس آیین نامه جدید ممیزی و مطابق توافق طرفین، ممیزی مرحله دوم جهت اخذ گواهینامه IMS به نیمه دوم شهریور ماه سال جاری موکول شد.