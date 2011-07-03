به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد چهری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تیم ممیزی شرکت TUV Nord با حضور درمراکز بهره برداری و تاسیساتی از قبل تعیین شده منطقه و همچنین واحدهای غیر عملیاتی، مستندات و مدارک مربوط به بازنگری سیستم(IMS) را مورد بازبینی قرار داده وعملکرد کارکنان را در ارتباط با خدمات و انتقال بهینه گازبه مشتریان داخلی و خارجی مثبت ارزیابی کردند.
چهری افزود: در این مرحله مستندات و فعالیتهای اجرایی تعدادی از واحدهای منطقه ( شامل: تحلیل سیستمها، HSE، تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز، تعمیرات اساسی، یارد تبریز، حمل و نقل، محوطه و سایتهای ستاد، مدیریت و نماینده مدیریت) مورد ممیزی قرار گرفتند.
رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی اظهارداشت: براساس یافته های تیم ممیزی، عدم انطباق واحدهای مورد ممیزی در جلسه اختتامیه مطرح و بر اساس آیین نامه جدید ممیزی و مطابق توافق طرفین، ممیزی مرحله دوم جهت اخذ گواهینامه IMS به نیمه دوم شهریور ماه سال جاری موکول شد.
منطقه هشت عملیات انتقال گازایران، اولین گواهینامه سیستمهای یکپارچه مدیریت (IMS) را درسال 1380 اخذ و این مرحله از ممیزی، برای تمدید نوبت چهارم صورت می گیرد.
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