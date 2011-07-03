ایجاد رشته حمل و نقل و سیستم های هوشمند در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رهایی امروز یکشنبه در مراسم افتتاح کارگاه تخصصی حمل و نقل پایدار، حمل و نقل شهری را یکی از مسائل مهم کلان شهرهای دانست و افزود: موضوع حمل و نقل شهری در کلان شهرهای ایران به دلیل معضلاتی چون اتلاف وقت و مصرف بی رویه سوخت بسیار حائز اهمیت است.



رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیراز راه اندازی رشته حمل و نقل هوشمند در مقطع تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم با ایجاد این دوره در مقاطع ارشد و دکتری در آینده ای نزدیک بستر مناسبی برای علاقه مندان به مطالعه در این حوزه فراهم کنیم.



وی بر ضرورت برخورد علمی با معضل حمل و نقل در تهران تاکید کرد و اظهار داشت: در سالهای اخیر برنامه های دراز مدتی در این زمینه تدوین و اجرایی شده است که از آن جمله می توان به توسعه مترو و BRT اشاره کرد.



رهایی با اشاره به فعالیت های پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمندذ این دانشگاه، یادآور شد: این پژوهشکده علاوه بر همکاری با شهرداری در زمینه مطالعه و راه اندازی خط 1 شبکه اتوبوسرانی پرسرعت یا BRT، در حوزه هایی چون کنترل حمل و نقل، کنترل ترافیک و تصادفات و طراحی و ساخت دوربین های کنترل ترافیک پرو‍ژه هایی را اجرایی کرده است.



رئیس دانشگاه امیرکبیر تاکید کرد: پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند یکی از پژوهشکده هایی است که در زمینه سیستم های هوشمند تاسیس شده و زمینه مطالعاتی خود را توسعه داده است.