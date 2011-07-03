به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان در فصل آینده با هدایت فراز کمالوند در مسابقات لیگ دسته اول حضور می یابد. این تیم تا به امروز بازیکنانی چون؛ احمد تقوی و علی میرشفیعیان (صبای قم)، علی نظرمحمدی (داماش گیلان)، وحید عسگری (ابومسلم خراسان)، علی قربانی (پیکان قزوین)، بابک رضی (نساجی قائمشهر) و فیلیپ آلوز دسوزا (استقلال تهران) به عضویت تیم پاس همدان درآمده‌اند.

مسئولان باشگاه پاس همدان همچنین قصد به خدمت گرفتن مارتین رائول، دروازه‌بان فصل گذشته تیم فوتبال برق شیراز را نیز داشتند و حتی با مدیر برنامه‌های این بازیکن قرارداد امضا کرده بودند اما به دلیل اینکه فعالیت این مدیر برنامه از سوی فدراسیون فوتبال غیرقانونی اعلام شد، حضورش در جمع همدانی‌ها فعلا منتفی شده است.

تمرینات تیم فوتبال پاس همدان از روز گذشته آغاز شده است و این تیم از روز شنبه هفته پیش رو برای برپایی اردوی آماده سازی راهی تهران می شود. اردوی تهران شاگردان کمالوند 10 روزه خواهد بود که در آن روی تمرینات بدنسازی تمرکز خواهد شد.

حضور بازیکنان جدید در تیم فوتبال پاس همدان در حالی صورت گرفته است که این تیم بازیکنانی چون روزبه شاه علی دوست، مجید حیدری و هادی رمضانی را از دست داده و همت عابدین نژاد، مقداد قباخلو، هادی خیری و مهدی اسلامی در آستانه جدایی از جمع همدانی‌ها قرار دارند.

تیم فوتبال پاس همدان فصل گذشته با هدایت علی اصغر مدیرروستا به عنوان شانزدهمین تیم جدول رده بندی به لیگ دسته اول سقوط کرد.