به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی ناشران ایرانی با دبیر کل این اجلاس به منظور برنامه‌ریزی مناسب و تعامل نزدیک‌تر با ناشران داخل کشور برای برگزاری دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام 20 تیرماه سالجاری برگزار می‌شود.

امیر عباس تقی‌پور دبیر اجرایی دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام با اعلام این مطلب گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری این اجلاس، نشست هم اندیشی مسئولان اجلاس با مدیران انتشاراتی های بزرگ کشور برگزار خواهد شد.

وی مهمترین هدف از برگزاری این اجلاس را هم‌افزایی و توسعه تعاملات حرفه‌ای ناشران مسلمان اعلام کرد.

تقی پور اخذ نظرات و پیشنهادات ناشران ایرانی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجلاس را لازمه میزبانی شایسته این رویداد بین‌المللی دانست و گفت: این نشست روز دوشنبه 20 تیرماه سال جاری رأس ساعت 10 صبح در محل چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، پلاک 25، شرکت انتشارات علمی فرهنگی برگزار خواهد شد.