طرح تحرک در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشاوران و کارشناسان امور بانوان فرمانداری های تابعه استان گلستان، گفت: کارشناسان و مشاوران با مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب، موارد عنوان شده را در دستور کار قرار دهند.

وی به این بخش از فرمایشات رهبر معظم مبنی بر این که عمده کار را خود بانوان باید انجام دهند، شما هستید که می توانید فکر کنید، اندیشه ورزی کنید، مطالعه کنید، معضلات را در مقام نظر و اندیشه حل کنید و در مقام عمل راهکار اجرایی ارائه دهید و این، کار را بسیار آسان و نزدیک خواهد کرد اشاره کرد.

مهدوی از مشاوران و کارشناسان خواست با توجه به کلیات مطرح شده از بیانات مقام عظمای ولایت، راهکارهای اجرایی در هر شهرستان را به تناسب بافت جمعیت و فرهنگ حاکم جمع آوری و ارائه دهند.



وی در خصوص اهمیت برنامه ریزی گفت: برنامه ریزی یکی از ارکان مدیریت با پیش بینی یا شرح مجموعه عملیاتی که باید انجام شود تا هدف مورد نظر را تامین کند است و نشان می دهد که هدف چگونه باید تحقق پیدا کند.

مهدوی افزود: اسلام، مسلمان بی برنامه را مسلمان گمشده ای در بیابان می داند برنامه ریزی همان آینده نگری است که از اساس اعتقاد اسلام شامل اعتقاد به انتظار و فرج و اعتقاد به قیامت و آخرت بر گرفته شده است.