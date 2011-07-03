به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مشق لیلی عصر جمعه 17 تیرماه در گالری ساربان افتتاح می‌شود. این نمایشگاه شامل حدود 30 اثر از جدید ترین طرح های بهرام حنفی است. دلیل انتخاب عنوان نمایشگاه، تکرار بیتی از منظومه لیلی و مجنون جامی، در تمامی آثار این نمایشگاه بوده است که ظاهرا با ایده نزدیکی هنر در عرصه های مختلف و ادبیات که به تازگی از سوی مدیر گالری ساربان عنوان شده بود نیز همخوانی دارد

جدیدترین آثار بهرام حنفی در ابعاد 1در1 و 5/1 در 1 متر و با تکنیک اکریلیک بر روی بوم ارائه شده و مربوط به سال‌های 89 و 90 است. بهرام حنفی متولد سال 1345 در میاندوآب، کارشناس صنایع دستی و کارشناس ارشد تربیت مدرس با گرایش پژوهش هنر است.

وی 26 سال سابقه فعالیت هنری حرفه ای دارد که حدود 21 سال از این مدت را به نقاشی‌خط پرداخته است. نمایشگاه "مشق عشق" شانزدهمین نمایشگاه انفرادی او در داخل و خارج از کشور محسوب می شود، او پیش از این در کشورهایی چون امریکا، ایتالیا، امارات و ... نمایشگاههای موفقی برگزار کرده است.

علاقمندان می‌توانند از 17 تا 31 تیرماه هر روز غیر از سه‌شنبه‌ها ازساعت 16 تا 21 برای بازدید از این آثار به گالری ساربان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی ، کوچه مهماندوست، پلاک هشت مراجعه کنند.