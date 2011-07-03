کمیته امداد هرمزگان سه هزار فرصت شغلی برای محرومین ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجلس آرا با اشاره به اینکه 95 درصد از فرصتهای شغلی ایجاد شده پایدار بوده است، این شغلها را شامل خدمات فنی، صنعت و معدن، حمل و نقل، خدمات توزیعی، دامپروری، باغداری، شیلات و حمل و نقل برشمرد که برای آنها 200میلیادریال اعتبار به مصرف رسیده است.

وی اضافه کرد: تعداد مشاغل خانگی ایجاد شده برای مددجویان توسط کمیته امداد طی سال 89 در استان برابر با 120 مورد بوده است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)هرمزگان همچنین در مدت یاد شده تعداد سه هزار و 815 نفر از تحت پوششان نیز با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای مهارتهای فنی را آموختند.