به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی امروز در یک گردهمایی درباره آخرین وضعیت گازرسانی به مشترکان از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: در حال حاضر سوخت نیروگاهها بدون هیچ مشکلی تامین می شود و روزانه 145 میلیون متر مکعب گاز در اختیار این نیروگاهها قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط میزان گازرسانی به صنایع عمده 10 میلیون متر مکعب افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این گاز تحویلی به این واحدهای صنعتی از 70 میلیون به 80 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش گاز تحویلی به جایگاههای سی.ان.جی و تزریق گاز شیرین به مخازن نفتی، اظهار داشت: بررسی وضعیت گازرسانی نشان می دهد هیچ گونه مشکلی در تامین گاز مشترکان مختلف وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران 10 درصد از ذخایر نفت جهان معادل 550 میلیارد بشکه نفت درجا را در اختیار دارد، بیان کرد: با استفاده از تکنولوژی های جدید 26 درصد از این ذخایر نفتی معادل 153 میلیارد بشکه نفت خام قابل برداشت است از این رو ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در سطح جهان تبدیل می کند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با اشاره به ذخیره بیش از 33 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در ایران، تبیین کرد: در شرایط فعلی حدود نیمی از ذخایر گاز ایران در میدان پارس جنوبی و نیم دیگر آن در در میدان های مستقل قرار گرفته است.

اوجی ظرفیت تولید روزانه نفت ایران را 4.2 میلیون بشکه نفت و گاز را 600 میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود تا سه سال آینده با تکمیل فازهای مختلف پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران از مرز یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب در روز عبور کند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه در پنج سال گذشته ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی ایران از 350 به 660 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است، تبیین کرد: در شرایط فعلی ظرفیت شبکه توزیع و انتقال گاز کشور به 750 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به درآمد سالانه بیش از 80 میلیارد دلاری ایرن از محل تولید و صادرات نفت و گاز خاطر نشان کرد: تحریمها منجر به کاهش ظرفیت تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی ایران نشده اند.