به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از یک ماه دیگر تا شروع یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر باقی مانده است، تکلیف تیم نفت تهران و فعالیت این تیم در لیگ مشخص نیست. این در حالی است که طی روزهای گذشته یک شرکت خصوصی نفتی برای خرید این تیم اعلام تمایل کرده و مذاکراتی نیز در این راستا صورت گرفته است.

تیم نفت تهران در حالی هنوز در بلاتکلیفی می سوزد که مسئولان تربیت بدنی استان مرکزی حاضر نشدند برای این تیم هزینه کنند و با توجه به تاکید دولت مبنی بر هزینه نکردن نهادهای دولتی در ورزش حرفه ای، مسئولان وزارت نفت نیز نمی توانند این تیم را برای حضور در لیگ یازدهم حمایت کنند.

به همین خاطر مسئولان این باشگاه به دنبال راه حلی برای فرار از موقعیت موجود بودند که در نهایت با پیشنهاد یک شرکت خصوصی مواجه شدند که حاضر شده امتیاز نفت را در تهران با همین نام خریداری کند و هزینه های فصل آینده این تیم را نیز پرداخت کند. این شرکت که یک کنسرسیوم نفتی کاملا خصوصی به شمار می رود پیشنهادش را به مسئولان ورزش و شرکت ملی نفت داده و منتظر پاسخ نهایی است.

در همین راستا مسئولان شرکت ملی نفت در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین اتفاقات پیرامون این باشگاه را تشریح و از این نهاد خواسته اند تا برای عقب نماندن نفت و از بین نرفتن امتیاز لیگ برتری این باشگاه تصمیمات نهایی را اتخاذ و اعلام کند. با توجه به شرایطی که تیم نفت تهران دارد به نظر می رسد که باید مسئولان امر زمینه خصوصی شدن این تیم را فراهم کنند تا کادر فنی بتواند بازیکنان مورد نظرش برای حضور در لیگ یازدهم را جذب کنند.

قرار است بزودی و با رسیدن پاسخ این استعلام از معاون حقوقی رئیس جمهور تیم نفت تهران به این شرکت خصوصی واگذار شود تا با همان نام و البته اضافه شدن یک پسوند فعالیت جدی اش برای حضور در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را آغاز کند.