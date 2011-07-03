عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرکهای صنعتی مشکلاتی دارند که باید بهترین راهکارها در اسرع وقت برای حل این مشکلات اتخاذ شود و دستگاه ها نیز در این خصوص همکاری کنند.

وی ادامه داد: همچنین لازم است این شهرکها به درمانگاه و تجیهزات ایمنی از جمله ماشین آلات نشانی مجهز شوند زیرا این امر به حفظ سلامتی کارکنان این شهرکها کمک می کند.

این مسئول اظهار داشت: شهرکهای صنعتی مهمی در استان البرز فعالیت می کنند که اهمیت منطقه ای و کشوری دارند و باید شرایط تسهیل فعالیتها و رفع مشکلات آنها به بهترین نحو فراهم شود.

فرهادی افزود: البرز چهارمین استان صنعتی کشور است و در صورت افزایش تلاشها و تداوم همکاری ها امکان ارتقای این رتبه نیز وجود دارد.

نگاه علمی حوزه صنعت و صادرات موجب رضایت شهروندان نیز می شود

استاندار البرز با ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته در بخش بازرگانی و صنعت از زمان آغاز هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: نگاه علمی حوزه صنعت و صادرات حتی موجبات رضایتمندی شهروندان را نیز فراهم می آورد.

وی یادآور شد: استان البرز به عنوان یک استان صنعتی و صادراتی، نیروی انسانی متخصص ، سرمایه گذار دلسوز و تنوع تولیدات، قابلیت معرفی به عنوان یک استان ویژه را دارد.

این مسئول افزود: امیدواریم با حمایت دولت و همت مسئولان استان به این افق بلند دست یابیم.