حسین غلامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پروژه تهیه نقشه GIS راههای بین شهری استان که نزدیک به دو سال قبل با همکاری واحد GIS معاونت راه روستایی آغاز شد، در سال جاری با تکمیل مرحله جمعآوری اطلاعات و مختصات راههای باقیمانده به اتمام خواهد رسید.
وی تهیه کتاب راههای همسنگ استان بر اساس مختصات GIS را، گام بعدی در این طرح عنوان کرد و افزود: افزایش دقت در نقشههای تهیه شده از راههای استان، مهمترین مزیت تهیه نقشه GIS از راهها خواهد بود.
غلامزاده به اصلاح روشهای آمارگیری و تغییر از سنتی به خودکار، افزایش دقت آمار و تعیین طول دقیق راهها به عنوان دیگر اهداف اجرای این پروژه اشارهکرد و افزود: تهیه انواع اطلاعات در خصوص مسافتها، مشخصات راهها، مختصات گردنهها، نقاط حادثهساز و امکان اجرای پروژهها با دقت بسیار بالا، از فواید تهیه نقشه مذکور است.
وی افزود: به این طریق تمامی آدرسدهیها در خصوص راهها و پروژههای استان به زبان بینالمللی انجام خواهد شد.
وی همچنین از ترمیم پلهای بزرگ محورهای استان به عنوان دیگر برنامه عمده این اداره در سال جاری خبرداد.
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