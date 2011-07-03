نیاز گندم خوزستان تامین شد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای خرید این میزان گندم، 330 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: این میزان گندم از کشاورزان 15 شهرستان استان ازجمله شهرهای شوشتر، دشت آزادگان، بهبهان، شوش، دزفول، اهواز، ماهشهر و اندیمشک خریداری شده است.



خواجوی عنوان کرد: خرید تضمینی محصول گندم از اوایل اردیبهشت آغاز شد و تا ماه آینده ادامه دارد. این در حالیست که بیش از یک میلیون و 60 هزار تن گندم پارسال از کشاورزان خوزستانی خریداری شد.



وی افزود: امسال هر کیلوگرم گندم معمولی به قیمت 360 تومان و هرکیلوگرم گندم درم به قیمت380 تومان از کشاورزان خریداری می شود.



مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار خوزستان تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون و 250 هزار تن گندم از 690 هزار هکتار از اراضی خوزستان برداشت شود.



وی گفت: خوزستان با یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین کشاورزی سالانه 12 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کند که از این لحاظ مقام نخست را در کشور دارد.



خواجوی عنوان کرد: کشت انواع محصولات کشاورزی در تمام فصول سال در خوزستان امکان پذیر است و شاخص ترین محصولات کشاورزی استان شامل گندم، ذرت، نیشکر، برنج، سبزی و انواع صیفی جات است.



وی یادآور شد: خوزستان همچنین بعد از مازندران و گیلان، سومین استان کشور از نظر کشت محصول برنج است و پیش بینی می شود تا پایان فصل خرید، یک میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان خریداری شود.