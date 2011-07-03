نزدیک بودن شهر غلات زر به ریل از مشکلات می کاهد

مرتضی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث شهر عمیق غلات زر از برنامه های گروه صنعتی و پژوهشی زر است و از مهمترین پروژه ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: احداث این شهر آثار مثبتی به همراه دارد و بهره وری را افزایش می دهد که این امر از مزایای آن است.

مدیرعامل زر اضافه کرد: شهر یادشده در نزدیکی ریل قرار دارد که این امر، انتقال کالاهای تولیدی به نقاط دیگر را تسهیل می کند و از مشکلات مربوط به جابجایی کالا می کاهد.

وی عنوان کرد: همچنین نزدیکی شهر یادشده به ریل کمک می کند تا نقل و انتقال سایر موارد مورد نیاز نیز با تسهیل بیشتری انجام شود که این امور در نهایت به ارتقای بهره وری کمک خواهد کرد.

سلطانی افزود: فعالیتهای مربوطه پس از احداث و تکمیل شهر عمیق غلات زر دنبال می شود و بخشی از اهداف گروه صنعتی و پژوهشی زر در نتیجه این امر محقق خواهد شد.