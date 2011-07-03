بوی برنج محلی در ایلام پیچید/ علاقه مردم ایلام به برنج "عنبر بو"

به گزارش خبرنگار مهر، شیروان‌و‌چرداول در شمال‌خاوری ایلام واقع شده است. مرکز شهرستان شهری به نام سرابله است که در کنار رود سرابله قرار دارد.

وجود آثار تاریخی به جای مانده از دوران ساسانی باعث‌شده که این شهرستان دارای اهمیت تاریخی باشد.

این شهرستان شامل چهار بخش شیروان، چرداول، آسمان آباد و هلیلان است. قالی‌بافی، فرش‌ابریشمی،گل ابریشمی کرکی و گلیم و نقش برجسته جزو صنایع دستی شهرستان شیروان و چرداول است که به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.



آثار شهر سراب کلان شیروان به نام ماسبذان یا سیروان که متعلق به دوره ساسانی و در روستای سراب کلان ، آثار قلعه تاریخی و آتشکده سام که درارتفاعات روستای چم بور بخش چرداول، تعداد زیادی تپه و آثار تاریخی باستانی واقعدر بخش هلیلان، تنگ شمشه بخش چرداول دارای ارزش تاریخی، تنگ قیر در بخش چرداول و چشم اندازهای زیبای رود سیمره از جمله آثار تاریخی شهرستان است.

مهمترین بقاع و زیارتگاه های این بخش شامل زیارتگاه عباس‌ و زیارتگاه شاه قلندر در بخش شیروان.‌ زیارتگاه پیر‌ در زنجره علیا و بقعه باقر در روستای سفیدخانی سفلی‌ بخش ‌شیروان است.



صنایع دستی مهم ترین صنایع این منطقه را تشکیل می دهند. قالی‌بافی، فرش‌ابریشمی،گل ابریشمی کرکی و گلیم و نقش برجسته جزو صنایع دستی شهرستان شیروان و چرداول است که به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.



سرابله دارای اقتصاد کشاورزی و دام داری است. کشاورزی و باغ داری از مشاغل مهم مردم این شهرستان بوده و آب کشاورزی از رودخانه تامین می‌شود. محصولات آن عبارتند از: گندم، جو، بنشن، تره بار، زرد آلو، انار، سیب و آلو.‌هم چنین دام‌داری و پرورش طیور از رونق بسیاری برخوردار است چنان که صادرات این منطقه را محصولات کشاورزی، دام و فرآورده های دامی و طیور تشکیل می‌دهند.



سرابله مرکز شهرستان شیروان و چرداول، در درازای جغرافیایی 46 درجه و 32 دقیقه و پهنای جغرافیایی 33 درجه و 46 دقیقه و در بلندی 1050 متری از سطح دریا قرار دارد. سرابله در 118 کیلومتری شمال خاوری ایلام و در مسیر جاده اصلی لومار ـ گیلان غرب قرار دارد. آب و هوای آن نسبتا معتدل و نیمه مرطوب است و متوسط بارش سالانه 500 میلی متر است.

شهرستان شیروان و چرداول از شمال به کرمانشاه، اسلام آباد غرب و گیلان غرب، از باختر به ایوان، از جنوب به ایلام، و از خاور به شهرستان کوهدشت محدود است.



این شهرستان‌ از کانونهای تاریخی استان ایلام است‌که قدمت تاریخی آن به دوره ساسانیان می رسد.

بقایای آثار تاریخی و باستانی مانند آثار شهر سراب کلان، قلعه تاریخی و آتشکده سام، تل توبره ریز معروف به للر یا تل سه پا، تعداد 160 تپه و آثار تمدن باستانی در بخش هلیلان و … مبین این پیشینه تاریخی است.

از شیروان قدیم که شهری در طرف شمال رودخانه سیمره بود، آثار و ویرانه های زیادی باقی مانده است.

در بقایای این ویرانه های سنگی و گچی، آثار متعلق به دوره ساسانیان نیز مشاهده می شود.

وجود 185 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی از دوران تاریخی در شهرستان شیروان چرداول موجب شده، این شهرستان به قطب نخست تاریخی استان ایلام تبدیل شود.

این شهرستان قطب نخست برنج محلی در غرب کشور است که در سال زراعی جاری حدود پنج هزار و 500 تن برنج از شالیزارهای این شهرستان برداشت می شود.

بیش از 95 درصد از برنجهای کاشته شده در استان ایلام محلی هستند و مردم ایلام به برنجهای محلی بخصوص برنج شهرستان شیروان چرداول بیش از برنجهای دیگر علاقه دارند.

از برنج محلی در غذهای محلی دیگر نیز استفاده می شود که مردم ایلام معتقد هستند که این برنج مزه ای خاص به غذاهای محلی می دهد.

بیشتر ارقام برنج برداشت شده در این شهرستان از نوع "عنبربو" و "شمشیری" است.

همزمان با آغاز برداشت برنج از مزارع کشاورزی شهرستان شیروان چرداول به عنوان قطب تولید برنج محلی در غرب کشور بازار تقاضا برای خرید برنج محلی به دلیل علاقه شدید مردم ایلام نیز داغ شده است.

هم اکنون اکنون کار نشا برنج در شالیزارهای شهرستان شیروان چرداول آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان چرداول اظهار داشت: در سال زراعی جاری حدود پنج هزار و 500 تن برنج از شالیزارهای این منطقه برداشت می‌شود.



سهراب پسندیده ادامه داد: در حال حاضر کار کاشت برنج به صورت سنتی، نیمه مکانیزه و مکانیزه در شهرستان حاصلخیز شیروان چرداول آغاز شده است.



این مسئول اضافه کرد: در سال زراعی جاری ‌هزار و 500 هکتار از اراضی آبی شهرستان شیروان چرداول به کشت برنج محلی شمشیری و عنبر بو اختصاص یافته است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیروان چرداول گفت: 95 درصد برنج کاشت شده در این شهرستان از نوع عنبر بو است.



وی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان ارزش اقتصادی پنج هزار تن برنج تولیدی در شهرستان شیروان چرداول 11 میلیارد ریال برآورد شده است.



وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از محصول تولیدی برنج در بازارهای داخلی استان ایلام مصرف و مازاد آن به استان‌های همجوار حمل می‌شود.



این مسئول اضافه کرد: مرغوبیت برنج تولیدی در شهرستان شیروان چرداول سبب شده که 100درصد محصول تولیدی در بازارهای داخلی استان ایلام مصرف شود.



وی یادآور شد: برنج محلی تولید شده در شهرستان در غرب کشور معرف شده است.

به دلیل اینکه بخش زیادی از زمینهای شیروان چرداول به کشت برنج عنبربو اختصاص یافته است هرساله جشن برداشت برج در این شهرستان برگزار می شود.